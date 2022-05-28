Новый BMW M2 2023 года показали на видеотизере перед скорым дебютом

Немецкий автогигант BMW опубликовал тизер, посвященный новой модели BMW M2.

В свою очередь, пользователям будут доступны лишь ограниченные данные об автомобиле, а также частично рассекречен салон. Известно, что серийное производство спортивной модели M2 будет налажено исключительно на мексиканском заводе. Кроме того, модель имеет увеличенные вентиляционные отверстия для охлаждения силового агрегата. Под капотом M2 установят 3-итровый бензиновый мотор, однако его мощность скрыта.

Ряд специалистов прогнозируют, что модель сможет выдать до 490 л.с. мощности. В продажу клиентам предложат комплектации с полным или задним приводом, а также с автоматической и механической трансмиссией. Серийное производство спортивной модели M2 начнется уже до конца текущего года.