 

Мнение: Коронавирус разработал Пентагон?

28.05.2022, 13:45, Разное
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Еще один очень важный момент в интервью Секретаря Совета Безопасности России, генерала армии, Героя России Николая Патрушеву изданию «АиФ».

Дословно.

— Отдельные эксперты высказывают мнение о рукотворности коронавирусной инфекции, полагая, что она могла быть создана в лабораториях Пентагона при содействии ряда крупнейших транснациональных фармацевтических компаний. К этой работе под госгарантии привлекались фонды Клинтонов, Рокфеллеров, Сороса и Байдена. Вместо заботы о здоровье человечества Вашингтон тратит миллиарды на исследование новых патогенов. Кроме того, западная медицина все активнее практикует генную инженерию, методы синтетической биологии, тем самым размывая грань между искусственным и естественным (отсюда).

Мне вот интересно, когда Николай Платонович узнал, что коронавирус, возможно, был создан в лабораториях Пентагона?

Еще до того, как коронавирус начал косить миллионы людей по всей планете?

Уже после того, как коронавирус расползся по странам и континентам?

Или только сейчас?

Если еще до того, почему молчал? Почему не говорил, что Пентагон планирует запустить по миру смертельный вирус?

Если уже после, почему молчал и не обвинял Пентагон в чудовищном преступлении против человечества?

Если только сейчас, то чем занималась разведка, почему не предупредила о надвигающейся беде?

Или Патрушев все знал уже давно, но помалкивал, чтобы не вспугнуть супостата? Чтобы враги думали, что мы ничего не знаем? Что мы наивные простофили?

И только сейчас пришло время сказать миру правду? Или Патрушев и сам толком ничего не знает, и прогнал фейк?

Иллюстрация отсюда
Фотография Никола Патрушева отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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