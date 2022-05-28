Мнение: О панике в окружении Путина

Итак, хотя россиян продолжают уверять, что «всё идёт по плану» ©, уже и до самых тугодумных начинает доходить суровая правда жизни. То ли план не тот, то ли походка не того качества. И от этого уже разворачивается настоящая #паника среди тех, кто ещё совсем недавно грозились и кичились. А теперь вдруг осознали…

Снова инсайд из околокремлёвских источников.

Итоги примерно трёх месяцев в их понимании теперь выглядят так:

«США и Британия в мае кардинально поменяли свою стратегию в отношении Украины и России.

На первом этапе они готовили сделать из Украины «европейский Афганистан» для России. Измотать Россию и в 2024 году приступить к «свержению» Путина. Они думали, что армия России возьмет под контроль почти всю территорию Украины за короткий срок. Но армия России не смогла это сделать.

После неудачи армии России на первом этапе они решили, что могут попытаться нанести военное поражение армии России силами армии Украины на территории Украины. И перенести военные действия на территорию России уже в 2022 году. Поэтому:

1. На первом этапе США снабжали армию Украины лёгким оружием, для партизанской войны и диверсий. А сейчас резко перешли к снабжению тяжёлыми вооружениями. Чтобы армия Украины отбилась и перешла в наступление. На первом этапе #США не планировали особенно вмешиваться в военные действия. А сейчас разведки США и Британия в полном объёме участвуют в боевых действиях против армии России дистанционно. Даже утопили крейсер Москва.

2. Именно поэтому США и Британия полностью заблокировали мирные переговоры [Украины и России]. Раньше они хотели мирные переговоры для передышки. Сейчас они против любых мирных переговоров, потому что надеются победить на поле боя.

3. Наступление ВСУ США и Британия планируют на июль-август.»

Определённая логика в этих рассуждениях имеется. Действительно, нельзя исключить, что первоначальный план Запада, если он вообще существовал, был в том, чтобы «позволить» России взять под контроль всю восточную часть Украины, заставив нести расходы на её содержание и на «партизанскую» войну и параллельно подтачивать экономику санкциями, в какой-то мере повторив «афганский» сценарий, немало поспособствовавший краху #СССР. Американский президент Джо #Байден был в те годы уже в большой политике, на минуточку. Немудрено, что те паттерны, возможно, пришли ему на ум. Хотя он и пытался…

Но что ещё бросается в глаза в рассуждениях близкого к АП РФ Сергея Маркова?

Первое. Стремление переложить ответственность на военных. Отсюда и констатация, что «#Армия России не смогла».

Второе. Ощущение страшной близости неизбежного финала. Сама мысль о том, что проблемы начнутся не в далёком пока 2024 году, а уже в июле-августе вызывает смятение. Тем более, что между строк читается и потенциальный масштаб этих проблем.

Третье. Отсутствие даже намёка на понимание того, как с этими проблемами можно совладать.

И ещё у Маркова совсем не случайно упоминание только США и Великобритании, без #ЕС и #НАТО, словно бы их и не существует в природе. Ибо только эти две страны, в отличие от аморфного Евросоюза и подконтрольного Альянса, единые и обладающие в совокупности огромным военным потенциалом, являются реальной силой в нынешнем мире. Ну, плюс #Китай. Но он, по завету Лао-цзы, сидит на берегу реки, никуда не спеша, и лишь слова дипломатов иногда обозначают его настрой.

И всё это вместе взятое выдаёт колоссальную панику у «пиджаков». Которые, похоже, боятся повторения уже не «афганского» сценария, при котором #катастрофа была более-менее управляемой и медленной, а февральского, когда #власть и страна скатились в ад буквально за считанные месяцы. Вдобавок, теперь и бежать-то, по сути, некуда. Там, где были заботливо подготовлены «запасные аэродромы», таким гостям теперь не рады. Те места, где были загодя складированы средства на «спокойную старость», под прицелом финансовых властей развитых стран. Туда, куда пока ещё пускают, не слишком хочется, а главное, защиты от экстрадиции нет.

Похоже, отсутствие реальной возможности «сдать» и «сдаться» – единственная соломинка, на которой сейчас держится Режим™. Но как долго он сможет на этом продержаться, когда реальные проблемы всё же начнутся?

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