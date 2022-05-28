Низкий пучок с аксессуарами: четыре укладки волос против статического электричества при ношении свитера

При ношении шерстяного свитера или платья многие женщины часто сталкиваются с тем, что укладка их волос нарушается из-за статического электричества. Избежать этого довольно просто – достаточно собрать волосы в пучок и спрятать их подальше от ткани. Однако ни всем красавицам такая прическа придется по нраву. Представляем вашему вниманию 4 корейских укладки волос на основе пучка, которые выглядят очень мило и при этом позволяют не беспокоиться о статическом электричестве.

Крендель

Несмотря на свою простоту, такая прическа выглядит весьма элегантно с сочетании с несколькими свободными прядями волос в затылочной части. Самое главное – используйте лак для волос и две пары зубочисток, чтобы как следует закрепить крендель. Такая прическа отлично подойдет для похода в школу или университет, а также занятий спортом.

Низкий пучок с аксессуарами

Классическая прическа, которую обожают многие девушки за ее простоту. Достаточно использовать всего один зажим во время заплетения хвоста, чтобы волосы не распались. В качестве такого инструмента хорошо послужит металлический зажим или зубочистка. Чтобы придать волосам необычный внешний вид, украсьте их любимой заколкой или крабиком с красивыми камешками.

Низкий пучок (рулон)

Для того чтобы сделать такую прическу, необходимо обладать здоровыми и густыми волосами – в таком случае пучок будет казаться больше. Для начала соберите волосы в конский хвост, после чего разделите их на две половины и закрепите узлом в задней части. Избыток волос скручивайте в круг и скрепляйте при помощи невидимки или зубочистки. Чтобы избежать растрепанности прически, можно нанести немного лака, однако не перестарайтесь, иначе толстый слой с таким пучком будет выглядеть не слишком симпатично.

Пучок невесты

Девушки, собирающиеся замуж, часто используют эту простую прическу, чтобы выглядеть элегантно, но при этом иметь возможность быстро исправить неровности. Для изготовления пучка невесты вам не понадобится быть особенно скрупулезной и изобретательной: разделите волосы на две части и прижмите их к задней части головы при помощи резинки. После этого закрутите оба хвостика в один хвост и заправьте его назад. Для закрепления пучка невесты используйте пару невидимок или красивых заколок, если вы планировали отправиться на какой-нибудь банкет или свидание. Фиксировать волосы с помощью лака не придется, поскольку они и так достаточно крепко держатся на невидимках.