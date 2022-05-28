Польские эксперты – Киев зря давит на НАТО — альянс не будет вступать в конфликт с Россией из-за Украины

Украинская пропаганда оказалась крайне успешной. Она говорила только об успехах своей армии и умело скрывала любые поражения, тем самым создавая образ, далёкий от реальности, и вводя общественность в заблуждение, считают польские эксперты. В интервью Wirtualna Polskа они в один голос говорят, что рассчитывать на то, что НАТО чудом вступит в конфликт с Россией, впрочем, как и на то, что Киев сможет вернуть утраченные территории, явно не стоит.



АР

Слова главы украинской дипломатии Дмитрия Кулебы, обвинившего НАТО в бездействии перед лицом конфликта, можно объяснить нынешним, крайне сложным, положением украинцев на восточном направлении, считает польский профессор Даниэль Бочковский. «Для них ситуация в Донбассе крайне затруднительна. Украина играет очень жёстко, ожидая от Европы и НАТО ещё больше, так как она проигрывает в столкновении на восточном фронте. Для Киева это очень сложный момент. Однако следует помнить, что до сих пор Украина проводила информационную войну, которая вводила общественное мнение в заблуждение», — объясняет эксперт в беседе с Wirtualna Polska.

Он обращает внимание также на то, что Киев пытался максимально скрывать все свои проблемы и придавать огласке лишь успехи на фронте. «А раз у нас нет реальной информации с Украины, то у нас сложилось впечатление, что помощь, которую она получает со стороны Запада, позволяет ей неплохо справляться. Однако невооружённым глазом видно, что всё не так просто. Многие наблюдатели уже ранее подчёркивали, что украинская пропаганда отличная, но она совершенно не отражает реальность», — констатирует польский профессор.

Бочковский уверен, что ни о каком вмешательстве НАТО в украинский кризис не может быть и речи. «И Кулеба, и вся украинская власть, подвергая альянс критике, понимают, что НАТО — оборонительный альянс. С самого начала он заявлял, каким образом он будет оказывать помощь Украине. Он также подчёркивал, что ни в коем случае не будет вступать в конфликт. Предполагать, что он вдруг каким-то чудом окажется вовлечённым в боевые действия, просто-напросто нереально. НАТО не будет воевать за Украину, потому что ему нельзя. Альянс не выиграет войну вместо Украины», — поясняет эксперт. Одновременно он обращает внимание на то, что, оказывая военно-техническую поддержку Украине и заявляя о перспективе присоединения Швеции и Финляндии, альянс уже действует в ущерб России.

Эксперт Войцех Лоренц из Польского института международных дел разделяет мнение коллеги и в беседе с порталом объясняет, что страны НАТО не просто так не хотят втягивать альянс в конфликт с Россией. Во-первых, в юридическом и международном плане они в состоянии оказывать Украине лишь ограниченную помощь, избегая при этом повода для прямого столкновения с Москвой. Во-вторых, страны сами пришли к согласию и договорились поставлять технику и вооружение Украине в отдельном порядке, учитывая риск ответных мер со стороны России. «Безусловно, некоторые будут возмущаться тем, что НАТО ничего не делает, но главная миссия альянса заключается в защите собственной территории», — напоминает он.

В беседе он также комментирует нашумевшее предложение бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который посоветовал Украине отказаться от части своей территории во имя достижения мирного соглашения с Россией. «Не подлежит сомнению, что нынешняя ситуация на Украине очень сложная. Киев сильно обеспокоен тем, что желание оказывать поддержку со стороны Запада ослабевает, а тон дискуссии склоняется к тому, чтобы отдать кусок украинской территории Путину. И тогда «мы все будем жить долго и счастливо», — рассуждает он. Однако это так не работает. Это отход от политических и стратегических реалий. Около 80% украинцев не хотят отдавать никаких территорий: они помнят, что любые попытки задабривания Путина впоследствии не приносили результатов. Это плохие советы, которые точно не приведут к долгосрочному миру», — подчёркивает он.

Эксперт отмечает, что на настоящий момент Украина ищет любые возможности для оказания давления на Запад и стремится увеличить объём двусторонней помощи отдельных стран НАТО. Он также рискует полагать, что ближайшие дни будут очень тяжёлыми для Киева, ведь даже если он и далее будет получать поддержку со стороны Запада, шансы на контрнаступление и возвращение утраченных территорий становятся всё более и более сомнительными.