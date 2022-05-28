 

В России штрафы для граждан, спровоцировавших пожары, увеличили в 10 раз

28.05.2022, 12:40, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект о десятикратном увеличении штрафов для граждан и двукратном – для должностных лиц за поджоги травы рядом с лесами.

За нарушение пожарной безопасности в лесах гражданам теперь грозит штраф 15 до 30 тыс. рублей (было от 1,5 до 3 тыс.), для должностных лиц – от 20 до 40 тыс. (было от 10 до 20 тыс.), для юрлиц – от 100 до 400 тыс. (было от 50 до 200 тыс.).

Теперь за выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, расположенных возле лесов, штраф составит для граждан от 30 до 40 тыс. рублей (было от 3 до 4 тыс.), для должностных лиц – от 30 до 50 тыс. (было от 15 до 20 тыс.), для юрлиц – от 300 до 500 тыс. (было от 150 до 250 тыс.).

Также вырос штраф за нарушение правил пожарной безопасности без причинения тяжкого вреда здоровью человека: 50 тыс. (было 5 тыс.), для должностных лиц – 100 тыс. (было 50 тыс.), для юрлиц – от 1 до 2 млн (было от 500 тыс. до 1 млн).

Напомним, в начале мая крупные лесные пожары в Сибири стали причиной гибели человека и уничтожения домов. Так, несколько крупных пожаров возникли в Красноярском крае. Сотрудники МЧС ликвидировали три крупных пожара в Шарыповском, Боготольском и Большеулуйском районах Красноярского края, где огнем было охвачено две пилорамы на площади 5 тыс. кв. метров и около 55 строений в поселении Павловка и СНТ «Родники».

До этого пожар в Омске уничтожил более 20 строений, накануне произошел пожар в городе Называевске в Омской области, огонь уничтожил 88 строений. Из-за массовых пожаров, которые активно распространяются благодаря сильному порывистому ветру, в Омской области введен режим ЧС.

В лесах Иркутской области на площади более 100 гектаров тушили семь лесных пожаров, горело больше шести жилых домов и школа.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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