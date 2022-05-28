В России ратифицировали соглашение с Южной Осетией о двойном гражданстве

Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, ратифицирующий соглашение с Южной Осетией о двойном гражданстве, россияне могут теперь быть обладателями паспортов двух стран.

Согласно документу, граждане РФ и Южной Осетии смогут получать гражданство соседней страны без отказа от собственного паспорта, передает РИА «Новости».

Соглашение вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Оно будет действовать в течение пяти лет и автоматически будет продлеваться на последующие пятилетние периоды, если одна из сторон не пожелает аннулировать соглашение.

Напомним, 13 мая в Южной Осетии назначил референдум по вопросу объединения республики и РФ на 17 июля и подписал соответствующий указ. Лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев ранее заявлял, что Южная Осетия готова к вхождению в состав России.

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