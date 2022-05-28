 

В России запретили регистрировать фейковые региональные бренды

28.05.2022, 12:40, Новости дня
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В РФ главой страны подписан законопроект, согласно которому запрещено регистрировать товарные знаки, вводящие в заблуждение относительно места производства товара.

Соответствующие поправки вносятся в Гражданский кодекс. Их принятие инициировали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, передает РИА «Новости».

Теперь запрещено регистрировать в качестве товарных знаков обозначения, включающие, воспроизводящие или имитирующие географические указания или наименования мест происхождения товаров, если у пользователя товар будет ассоциироваться с конкретным местом, если это может «ущемить законные интересы правообладателя исключительного права на географическое указание».

Ранее стало известно, что фирменная желтая буква «М» не останется в бренде, под которым будут работать рестораны McDonald’s в России, название «Mc» не рассматривается, вывески с логотипом будут демонтированы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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