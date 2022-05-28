 

На рынке РФ может появиться коммерческий электрический фургон WOLV FC40 из КНР в 2022 году

28.05.2022, 12:25, Разное
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Российская компания New Energy Motors объявила о возможном поступлении на отечественный рынок китайского фургона под названием WOLV FC40.

Данный автомобиль имеет средние габариты, тогда как по внешнему виду фургон WOLV FC40 стал более футуристическим, чем предшествующие модели. Головная оптика установлена в специальных стеклянных нишах, а также применили ходовые огни , обладающие возможности соединения. В салоне смогут разместиться до двух человек. Также о модели известно, что здесь установили мультимедийный комплекс и климат-контроль.

Новый китайский фургон WOLV FC40 оснащается электрическим мотором, который выдает 136 л.с. мощности. Запас хода автомобиля на электротяге достигает 300 километров. Остальные характеристики озвучат после поступления на местный рынок.



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