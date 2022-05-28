Мнение: О шоке и трепете за кремлёвскими зубцами… Что говорят инсайдеры?

Похоже, это таки есть на самом деле. Иначе не махали бы свирепые цензоры своими шашками над головами и постами блогеров. Но, как пелось когда-то, «эту песню не задушишь, не убьёшь». Потому что за ней — правда. Суровая правда жизни. Вся суровость которой потихоньку, помаленьку начинает доходить до обладателей высоких чинов и обитателей кремлёвских кабинетов. И от этого уже разворачивается настоящая #паника среди тех, кто ещё совсем недавно грозились и кичились. А теперь вдруг резко поскромнели…

Что не могут не замечать и их подчинённые. А в этой среде вообще держат чутко нос по ветру. Так что — ловите…

Насквозь «прокремлёвский» Сергей Марков… обескуражен. Что хорошо видно по картинке отсюда.

Первое. Стремление переложить ответственность на военных. Отсюда и констатация, что «#Армия … не смогла».

Второе. Ощущение страшной близости неизбежного финала. Сама мысль о том, что проблемы начнутся не в далёком пока 2024 году, а уже в июле-августе вызывает смятение. Тем более, что между строк читается и потенциальный масштаб этих проблем.

Третье. Отсутствие даже намёка на понимание того, как с этими проблемами можно совладать.

И ещё у Маркова совсем не случайно упоминание только США и Великобритании, без #ЕС и #НАТО, словно бы их и не существует в природе. Ибо только эти две страны, в отличие от аморфного Евросоюза и подконтрольного Альянса, единые и обладающие в совокупности огромным военным потенциалом, являются реальной силой в нынешнем мире. Ну, плюс #Китай. Но он, по завету Лао-цзы, сидит на берегу реки, никуда не спеша, и лишь слова дипломатов иногда обозначают его настрой.

Всё это вместе взятое выдаёт колоссальную панику у «пиджаков». Которым теперь и бежать-то, по сути, некуда. Там, где были заботливо подготовлены «запасные аэродромы», таким гостям теперь не рады. Те места, где были загодя складированы средства на «спокойную старость», под прицелом финансовых властей развитых стран. Туда, куда пока ещё пускают, не слишком хочется, а главное, защиты от экстрадиции нет.

Похоже, отсутствие реальной возможности «сдать» и «сдаться» – единственная соломинка, на которой сейчас держится Режим™. Но как долго он сможет на ней удерживаться, когда реальные проблемы всё же начнутся?

PS Найдёт ли эта заметка, в отличие от спрятанной предыдущей, дорогу к читателям?

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