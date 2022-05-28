Лукашенко пообещал найти девушку для Степана Путило, если он вернётся и покается

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на свадьбе Романа Протасевича пообещал блогеру, основателю признанной террористической организации Nexta Степану Путило, найти жену, если он вернётся в страну и публично «покается» перед народом.

– Вот Стёпка Путило, посмотри на своего бывшего друга Романа: он нашёл себе любящую жену, работу, освоился тут и живёт спокойной жизнью. Мне Иван Станиславович (глава КГБ Белоруссии) рассказал, что в детстве ты был хорошим мальчиком, только три раза перешёл дорогу в неположенном месте и прогулял семь уроков русской литературы в 5-м классе. Да я думаю, что ты нормальный парень, бросай все эти дела в бандеровской Польше, покайся перед белорусским народом за содеянное, и езжай к нам, – сказал Лукашенко.

Президент заявил, что в случае возвращение ему предоставят любящую «белорусскую красавицу» для женитьбы.

– Мы тебе выберем самую лучшую жену: любящую, хозяйственную, умеющую готовить драники. Найдём тебе место в редакции «Советской Белоруссии». Только сначала вернись в Минск, встань на колени, и попроси прощения у каждого белоруса за свои грязные проступки. Дел ты, конечно, наворотил не мало, но я человек сильный и умею прощать, – отметил он.

Ранее бывший главный редактор террористического формирования Nexta Роман Протасевич рассказал о своей свадьбе. О новой спутнице жизни он рассказал сразу после приговора его бывшей девушке Софье Сапеге. Свидетелем жениха был Александр Лукашенко. По окончании свадебной церемонии он подарил молодожёнам трактор МТЗ.

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