Платье с кроссовками: золотые правила француженок по подбору комфортной обуви под наряды любой длины

Современная мода разрушает шаблоны. Например, если раньше было принято сочетать платье с элегантной обувью на каблуках, то теперь можно смело надевать кроссовки. Вдохновляемся идеями эффектных образов от француженок.

С платьем мини

Если надеть короткое платье в сочетании с туфлями на каблуках, то образ может получится чересчур соблазнительным и провокационным. Другое дело, когда туфли меняют на кроссовки. Тогда получается одновременно женственный и неформальный лук, без нотки вульгарности. Вот почему стилисты настоятельно рекомендуют совмещать платья мини со спортивной обувью.

Здесь рекомендуется придерживаться одного правила. Если вы надеваете платье с рукавами любой длины, тогда можете смело сочетать его с кроссовками любой модели. А вот если вы отдаете предпочтение облегающему платью на тонких бретелях (в пижамном стиле, по типу платья-сорочки), тогда комбинируйте его с обувью наподобие кед. Не допускается грубая подошва, массивная платформа.

Стильно смотрится платье-сорочка из велюра в сочетании с кедами-кроссовками на низком ходу и на шнуровке белого цвета. Кстати, белый цвет для обуви является универсальным. Независимо от того, какого оттенка у вас платье, вы всегда можете сочетать его с белоснежными кедами или кроссовками. Вы также можете добавить к образу модную кожаную косуху на случай, если на улице похолодает.

С длинным платьем

Платье в пол и обувь на шпильке — классическое сочетание. Такой лук уместен для торжественных мероприятий. Еще несколько лет назад вряд ли кому-нибудь пришло бы в голову заменить элегантные туфли на кроссовки.

Сейчас же совмещение классики и спортивного стиля только приветствуется. А все благодаря пропаганде стилистов, которые настаивают на том, что в первую очередь нужно думать об удобстве и комфорте.

К советам бьюти-экспертов прислушались многие знаменитости. Это привело к тому, что даже на красных ковровых дорожках известные артистки стали появляться в элегантных платьях в пол в сочетании со спортивной обувью.

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Если вы тоже хотите последовать их примеру, тогда запомните одно простое правило составления вечернего образа. С длинным платьем в пол хорошо сочетаются классические кроссовки на небольшой платформе. В идеале они должны быть в тон к сумочке.

С платьем миди

Платье миди — наряд, который подходит для любых случаев. Эта вещь прекрасно вписывается как в повседневный, так и в офисно-деловой стиль. Платья такой длины особенно актуальны в нынешнем весеннем и в предстоящем летнем сезоне.

Если говорить о сочетании данного изделия со спортивной обувью, то можно отметить, что никаких особых правил не существует.

Вы можете надевать платье миди с кедами и кроссовками любых моделей и расцветок, какие вам больше по душе.

Если хотите визуально удлинить ноги, тогда надевайте белоснежную обувь, независимо от оттенка платья. Если есть желание поэкспериментировать, можете использовать технику колор-блок. Это когда и платье, и обувь ярких насыщенных оттенков, но при этом совершенно разных. Обратите внимание, что одежда и обувь должны быть однотонными.