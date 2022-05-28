Кофе утром и бокал вина вечером: какие напитки снижают риск развития деменции с возрастом

Деменция является заболеванием, которое очень сложно поддается лечению. Это довольно распространенная болезнь, которая возникает у многих людей с возрастом.

Есть множество различных факторов, которые оказывают влияние на риск развития деменции, в частности, таких как возраст, генетика, окружающая среда, ежедневный рацион, физические упражнения.

Например, потребление большого количества клетчатки, получение правильных питательных веществ, а также ограничение добавленного сахара и многие другие полезные привычки могут помочь снизить вероятность появления этого заболевания.

Есть некоторые достаточно полезные напитки, которые помогают уменьшить риск возникновения деменции, именно поэтому стоит включить их в свой рацион. Вот несколько таких напитков.

Кофе

Было доказано то, что умеренное количество кофе, потребляемого ежедневно, оказывает положительное воздействие на здоровье мозга.

Этот напиток богат антиоксидантами и способствует защите мозга от слабоумия. Кроме того, кофе содержит в своем составе аминокислоту под названием L-теанин. Эта аминокислота помогает улучшить здоровье мозга, настроение и повысить концентрацию внимания.

Согласно проведенному исследованию, было доказано то, что потребление кофе помогает снизить риск возникновения деменции на 54%.

Чай

Чай является еще одним напитком, который, как было обнаружено, имеет множество различных преимуществ для здоровья, в том числе и связанных со здоровьем мозга и когнитивными функциями.

Согласно проведенным исследованиям, потребление чая помогает предотвратить снижение когнитивных функций.

Одно из исследований показало то, что женщины, которые регулярно выпивали 3 чашки черного или зеленого чая в день, имели более низкий риск возникновения когнитивных нарушений, чем те, кто его не пил.

Умеренное потребление алкоголя

Есть много споров относительно того, можно ли пить алкоголь. Однако большинство исследователей пришли к выводу относительно того, что потребление спиртных напитков в умеренных количествах является вполне нормальным. Чрезмерное количество алкоголя может привести к множеству различных проблем со здоровьем.

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Умеренное потребление спиртного пожилыми людьми способствует более низкому уровню депрессии, тревоги и попыток самоубийства, по сравнению с теми, кто его вообще не пьет или теми, кто пьет слишком много.

Стоит помнить о том, что чрезмерное количество алкоголя связано с различными проблемами со здоровьем, включая деменцию и другие формы когнитивных нарушений, таких как болезнь Альцгеймера, а также повышенный риск падения и травм у пожилых людей.

Именно поэтому можно выпивать вечером бокал красного вина.

Ограничить напитки с добавленным сахаром

В ходе проведения исследований было обнаружено то, что регулярное потребление напитков, подслащенных сахаром, в частности, таких как сладкие морсы, газированные напитки, пакетированные соки приводит к множеству различных проблем со здоровьем.

Могут развиваться такие заболевания как болезнь сердца, Альцгеймера, диабет, деменция.

Согласно проведенным исследованиям, увеличение потребления искусственно подслащенных напитков связано с повышением риска инсульта и деменции. Лучше пить напитки без сахара.