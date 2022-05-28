Рогозин заявил о соглашении России и Китая по созданию лунной станции

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28.05.2022, 11:16, Новости дня
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Российско-китайское межправительственное соглашение по созданию Международной научной лунной станции почти готово к подписанию, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«С Китаем мы сейчас находимся в высокой степени готовности для подписания межправительственного соглашения о создании лунной научно-исследовательской базы», – сказал глава госкорпорации в эфире «России-24», передает ТАСС.

Ранее Рогозин заявил, что Роскосмос в ответ на решение Европейского космического агентства (ЕКА) о приостановке участия в российских лунных программах снимет их приборы с российских аппаратов.

Напомним, 12 апреля президент РФ Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный в Амурской области заявил, что страна возобновит лунную программу, необходимо успешно ответить на вызовы по освоению космоса.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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