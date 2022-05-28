ЕС начал изучать возможность военно-морской миссии для вывоза зерна из Украины

Европейский союз, опасаясь мирового голода, сейчас изучает возможность военно-морской миссии для помощи в вывозе сельскохозяйственной продукции из Украины.

«ЕС готов мобилизовать все возможные ресурсы для содействия вывозу зерна, скопившегося в украинских зернохранилищах и портах. На повестке дня даже стоит возможность осуществления военно-морской миссии по сопровождению грузовых судов с Украины через Черное море», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Pais.

Проект содержит призыв к РФ «разрешить экспорт продовольствия, в частности, из Одессы». Отмечается, что подобная операцию может обернуться инцидентом с российским флотом.

В МИД РФ заявляли, что РФ не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, так как сейчас часть портов заминирована.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ВС РФ скорректировали маршрут морского гуманитарного коридора для безопасного выхода иностранных судов из портов «Одесса», «Николаев», «Черноморск», «Херсон», «Очаков», и «Южный» в Черное море.

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