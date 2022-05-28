Минобороны России сообщило о захвате Лимана

Город Красный Лиман полностью освобожден от украинских националистов, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В результате совместных действий подразделений Народной милиции Донецкой народной республики и российских вооруженных сил полностью освобожден от украинских националистов город Красный Лиман», – цитирует Конашенкова РИА «Новости».

Российская авиация также уничтожила более 260 националистов, за сутки сбиты два украинских Су-25, добавил он.

Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Орехово В Запорожье. Также были сбиты 18 беспилотников.

Ракетами ВКС РФ уничтожены пять командно-наблюдательных пунктов, 17 районов сосредоточения живой силы, украинской военной техники, склады боеприпасов.

Ракетные войска поразили 57 пунктов управления, 618 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск, 2 батареи «Градов».

Ранее сообщалось, что группировка войск Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке российских военных освободила и установила полный контроль над 220 населенными пунктами на территории ДНР, включая Красный Лиман.

Позже в ДНР сообщили, что за прошедшие сутки силы республики уничтожили 49 украинских националистов, три танка, два БМП и 15 огневых точек противника.

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