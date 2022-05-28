 

Компания Toyota вывела на тесты в Китае новый электрический седан Toyota bZ SDN 2023 года

28.05.2022, 11:05, Разное
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Японский автогигант Toyota приступил к тестовым испытаниям нового электрического седана Toyota bZ SDN 2023 года в Китае.

В Сети можно рассмотреть шпионские изображения транспортного средства, которое имеет защитную пленку, скрывающую обновления. Вместе с тем серийная модификация bZ SDN 2023 окажется практически идентичной ранее показанному концепту. Кроме того, салон имеет крупный вертикальный экран мультимедийной системы.

Новый седан имеет цифровую приборную панель, модернизированный руль, а также расширенную центральную консоль с продвинутыми опциями. Пока технические характеристики засекречены, однако уже к следующему году в компании готовятся официально презентовать серийную модификацию электрического седана bZ SDN 2023 года.



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