Компания Toyota вывела на тесты в Китае новый электрический седан Toyota bZ SDN 2023 года

Японский автогигант Toyota приступил к тестовым испытаниям нового электрического седана Toyota bZ SDN 2023 года в Китае.

В Сети можно рассмотреть шпионские изображения транспортного средства, которое имеет защитную пленку, скрывающую обновления. Вместе с тем серийная модификация bZ SDN 2023 окажется практически идентичной ранее показанному концепту. Кроме того, салон имеет крупный вертикальный экран мультимедийной системы.

Новый седан имеет цифровую приборную панель, модернизированный руль, а также расширенную центральную консоль с продвинутыми опциями. Пока технические характеристики засекречены, однако уже к следующему году в компании готовятся официально презентовать серийную модификацию электрического седана bZ SDN 2023 года.