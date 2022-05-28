 

Мнение: Серьезная техника

28.05.2022, 10:30, Разное
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Администрация Байдена одобрила отправку в Украину реактивных систем залпового огня большой дальности.

Постепенно на арене появляются все более тяжелые системы нанесения урона живой силе, технике и сооружений.

Повышенная дальность систем сильно меняет картину боевых действий. Такие системы можно использовать двояко: либо поддерживать войска на линии фронта, оставаясь в неуязвимой дальности от огня противника по огневым позициям, либо угрожать стационарным объектам на территории противника, расположенным в ее глубине. В случае поставок такой техники под угрозой удара оказывается сразу несколько областей России и особо важные объекты на них – к примеру, Курская АЭС.

Источник: Эль Мюрид



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