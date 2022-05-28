Украшение в стиле ретро из 90-х: как стилизовать колье-чокер – самый модный аксессуар лета

Чокеры были на пике популярности в 90-е, селебрити не появлялись в медийном пространстве без этого трендового украшения. В нулевых тенденция сошла на нет, и вот спустя почти 20 лет чокеры-колье снова захватили умы модниц всего мира. Конечно, в новой вариации.

Ретро

Наверняка в вашей юношеской шкатулке остались шнурки и ленточки, которые вы долго не носили. Их время вернулось.

Этника

Любительницы основательных украшений с национальным этническим уклоном могут позволить себе настоящую “колокольню” на груди. Носите сколько хотите, но соблюдайте одно нерушимое правило: чокер должен быть самым броским и тяжелым элементом всего образа. Чем ниже спускается украшение, тем оно должно быть легче и неприметнее.

Стразы

Не ожидали? А они вернулись! Конечно, неплохо было бы иметь бриллиантовый чокер, но стразы Сваровски тоже подойдут. Такого украшения достаточно, чтобы мгновенно стать звездой танцпола и привлечь внимание того самого человека. Но не увлекайтесь украшениями, ни браслетов, ни серег надевать не нужно.

Не нравятся стразы – надевайте монолитный, но не менее сияющий чокер. Здесь следите за руками и не оставляйте следов пальцев на отражающей металлической поверхности.

Кожа

Для многих кожаные изделия имеют элемент фетишизма, по стоит добавить к украшению металлическую подвеску или фермуар, и подтекст совершенно меняется. Украшайте шею кожаным чокером, собираясь не только на вечеринку. Светское общество тоже оценит ваш стильный дерзкий образ.

Кружева

Кружевной чокер относится к старой доброй классике. Он подходит и к джинсам, и к романтическому летнему платью. Здесь вам дается полная свобода, выбирайте украшение в цвет наряду, благо индустрия поставляет на рынок широкий ассортимент цветных кружев.

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Ювелирный шик

На светское мероприятие можно надеть тонкий золотой чокер с маленькой подвеской или жемчужиной. Ненавязчивое статусное украшение, которое подчеркнет ваш образ и не будет бросаться в глаза. Каратность и цвет золота могут быть любыми.

Чокер-воротник

Несколько сезонов назад в моде были воротнички и манжеты, которые как раз и сменились чокерами. Но влияние осталось, поэтому романтичные барышни смело могут делать акцент таким украшением на шею и красивую линию плеч.

Цепи

Чокер – это не только шелковая или бархатная лента. Это длина под шею, поэтому материал может быть разный. Если вы любите цепи, которые, кстати, вот уже несколько сезонов в тренде, носите, но правильной длины. Чтобы смягчить образ, дополните еще парочкой кулонов разной длины.