Как украсить ремнем летний наряд и грамотно подчеркнуть талию: модные аксессуары и стильные приемы

Поясной ремень — аксессуар, с помощью которого можно подчеркнуть талию и сделать свою фигуру более женственной. Плюс ко всему благодаря этому изделию старые вещи будут смотреться совсем иначе, если их скомбинировать вместе. Рассматриваем актуальные луки на предстоящий летний сезон.

С платьями

Платье и ремень на талии — классическое сочетание, которое известно еще с прошлого века. Однако современная интерпретация несколько другая. Например, модным является сочетание платья на тонких бретелях по типу сорочки с ремнем. Благодаря такой комбинации выгодно подчеркиваются изгибы фигуры.

Платье-рубашка мужского кроя на пуговицах и ремень создадут эффектный женственный образ. Убедитесь в том, что аксессуар сочетается с сумочкой.

С шортами

Шорты — любимая одежда в летний сезон. Весьма актуальными являются шорты чуть выше колен, облегающие.

Их можно комбинировать с любой футболкой или рубашкой, а поверх на талию надевать ремень. Чтобы образ получился более элегантным, добавьте туфли на каблуках.

С брючными костюмами и с комбинезонами

Еще недавно никто бы и подумать не мог, что ремень можно продевать не в шлевки брюк, а прямо поверх пиджака на талию. Сейчас это актуальное сочетание. Аксессуар способен преобразить любой комплект из штанов и пиджака или блейзера.

Такие наряды более-менее строгие, поэтому хорошо вписываются в деловой и офисный гардероб. Добавьте большую сумку-чемодан прямоугольной формы — и можете смело отправляться на совещание или деловую встречу.

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Ремень также можно надевать поверх брючного комбинезона. Чтобы сделать аксессуар изюминкой своего образа, выбирайте изделие с декором в виде ремней, цепочек, подвесок и т.д.

На голое тело

Кроп-топы и брюки с низкой посадкой, свободно свисающие на бедрах — те элементы, которые вернулись к нам из девяностых. Если у вас красивый подтянутый живот, если вы можете похвастаться прессом, тогда обратите внимание на следующий тренд.

Суть заключается в том, чтобы надеть ремень прямо на обнаженную талию. Возможно, на первый взгляд выглядит причудливо, но это только потому, что тренд новый и еще не стал мейнстримом. Эксперты из мира моды убеждены в том, что вскоре такое сочетание будет весьма популярным.

Поэтому не теряйте времени зря. Если хотите прослыть модницей, то станьте первой, кто отважился надеть ремень на талию. Кстати, учтите следующее: настоятельно рекомендуется брать аксессуар из натуральной кожи, поскольку он будет прилегать к телу.