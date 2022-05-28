Гражданку США задержали в Екатеринбурге за поджог машины

В екатеринбургском аэропорту задержана гражданка США, которая подожгла машину бывшего бизнес-партнера, женщина созналась в содеянном, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

По словам представителя ведомства Валерия Горелых, ночью 22 мая в полицию сообщили, что на улице Победы горит машина. Позже стало ясно, что причиной стал поджог. Ущерб составил 3 млн рублей.

«Было установлено, что к ЧП может иметь отношение женщина, которая является бывшим партнером по бизнесу хозяина машины. 25 мая полицейским удалось задержать ее прямо в аэропорту Кольцово при посадке на рейс в Казахстан, оттуда она должна была улететь в Америку», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Горелых.

Задержанная имеет двойное гражданство и проживает в американском штате Орегон. По словам задержанной, у нее с мужчиной был бизнес, в котором из-за действий владельца сгоревшего имущества она лишилась своей доли.

После ссоры с коллегой женщина уехала за границу, но в мае вернулась в Екатеринбург.

«Чтобы ее не опознали, она, словно матерый шпион, одевалась в мужскую одежду, использовала парики и накладные усы. Весь этот маскарад был найден сыщиками в ее багаже. Для поджога использовались горючая смесь и фитиль. <…> В настоящее время в отношении фигурантки расследуются уголовное дело, возбужденное полицией по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ – умышленное уничтожение чужого имущества», – добавил представитель главка.

Ранее сообщалось, что житель Владивостока из ревности сжег три иномарки коллег.

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