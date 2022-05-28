Правительство России выделило 37 млрд на льготные кредиты для импортных закупок

Правительство РФ выделило более 37 млрд рублей на программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции.

«Свыше 37 млрд рублей будет направлено на субсидирование специальной программы льготного кредитования закупок важной для экономики импортной продукции. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Речь идет о выдаче импортерам льготных кредитов по ставке не более 30% ключевой ставки ЦБ плюс три процентных пункта. Средства позволят просубсидировать займы на общую сумму не менее 800 млрд рублей. Срок кредитования будет зависеть от целей займа.

Новый инструмент позволит снизить текущие затраты, наладить поставки всех необходимых товаров и ресурсов, считают в правительстве.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ужесточить условия выдачи кредитов.

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