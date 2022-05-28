Минобороны показало новое успешное испытание гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Фрегат «Адмирал Горшков» провел успешные испытательные стрельбы ракетой «Циркон» в Баренцевом море, сообщило Министерство обороны России.

«Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» из акватории Баренцева моря выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по морской мишенной позиции, находящейся в Белом море», – сообщило министерство в своем Telegram-канале.

Стрельбы проводились в рамках испытаний новых видов вооружения.

Согласно данным объективного контроля, гиперзвуковая ракета успешно поразила морскую мишень, находящуюся на удалении порядка 1 тыс. километров. Полет соответствовал заданным параметрам.

В феврале ВКС РФ в ходе учений успешно выполнили пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», а корабли и подводные лодки Северного и Черноморского флотов – крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон».

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