США сделали развивающиеся страны заложниками войны в Украине

США обвиняют Россию в том, что она создаёт угрозу глобального голода, однако именно Америка является зачинщиком украинского кризиса, от последствий которого могут пострадать миллионы людей. Как пишет Global Times, более того, США имеют множество возможностей положить ему конец, но не хотят эти возможности использовать, поскольку Запад признаёт только победу и прибыль и ему не нужны поражения и убытки.



AP

Украинский конфликт порождает всё новые мировые кризисы, из-за которых миллионы людей могут пострадать от голода, а в самых незащищённых развивающихся странах возникнут общественные беспорядки. США обвинили Россию в том, что она в условиях возникшего кризиса создаёт угрозу мировым поставкам продовольствия. Однако, как пишет Global Times, США, будучи его зачинщиком, имеют множество возможностей положить ему конец, но не хотят эти возможности использовать.

Как продолжает автор материала, затяжной украинский кризис в полной мере соответствует глобальным стратегическим устремлениям США, и Америка будет добиваться своих целей даже в ущерб интересам развивающихся стран, которые стали заложниками спровоцированной Америкой войны. Но, поступая таким образом, Соединённые Штаты «ведут привычную игру: Вашингтон видит выгодные финансовые возможности в пирамиде из трупов умирающих от голода людей из этих стран».

На Шри-Ланке усиливающаяся инфляция породила чрезвычайную экономическую ситуацию. Страна столкнулась с нехваткой продовольствия, лекарств и топлива. 9 мая начались волнения, когда сторонники бывшего премьер-министра Махинды Раджапаксы напали на участников антиправительственных протестов, требуя его отставки в связи с мощным экономическим кризисом, приведшим к острейшей нехватке основных продуктов питания, топлива и электроэнергии.

В истерзанном войной Ираке из-за скачка продовольственных цен на улицы выходят протестующие. Аналитики предупреждают о риске неплатёжеспособности Египта, который является самой густонаселённой страной в арабском мире: 80% необходимой пшеницы он импортирует из РФ и с Украины.

В Африке рост инфляции создаёт особую опасность для ЮАР, Зимбабве и Сьерра-Леоне. Экономические трудности могут также усугубить социальную напряжённость в поражённых кризисом частях африканского континента, таких как Сахель, регионы Центральной Африки и Африканский Рог.

«Иными словами, если украинский кризис не закончится, эти развивающиеся страны будут и дальше нести издержки. Но вместо того чтобы положить ему конец, США самыми разными способами подливают масла в огонь», — пишет автор статьи.

Америка, продолжает он, усиливает наступление на общественное мнение антироссийской пропагандой, стараясь создать впечатление, что это Москва виновата в страданиях людей по всему миру, и продолжает накачивать Украину оружием. Но США предлагают помощь не бесплатно. Украине придётся расплачиваться тем или иным способом. Таким образом, финансовая нагрузка на Киев возрастает, а американский военно-промышленный комплекс получает от этого сплошную выгоду.

Как заключает автор Global Times, несколько дней назад канадский министр иностранных дел Мелани Джоли заявила, что Запад должен незамедлительно помочь Украине с экспортом зерна, а канадский премьер-министр Джастин Трюдо объявил о новых поставках оружия и техники на Украину. В результате лозунг «Туда — оружие, обратно — пшеницу» доказывает, что Запад признаёт только победу и прибыль и ему не нужны поражения и убытки.