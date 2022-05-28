Галкин решил дать концерты в Австралии

Российский юморист Максим Галкин решил провести концертный тур в Австралии, он отправится туда из Израиля, где сейчас проживает с супругой Аллой Пугачевой и детьми.

Галкин поедет выступать в Австралию в первых числах сентября, передает «Комсомольская правда».

Отмечается, что он посетит Сидней и Мельбурн.

После отъезда из РФ в Израиль Галкин публиковал пост с критикой российской военной операции на Украине. При этом в комментариях его спросили, почему он высказался только сейчас, но не обращал внимания на происходящее в Донбассе на протяжении нескольких лет. Затем Галкин жаловался, что уровень вранья о нем и его семье «достиг апофеоза», и отметил, что у него «все хорошо».

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