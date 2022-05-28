 

Галкин решил дать концерты в Австралии

28.05.2022, 9:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский юморист Максим Галкин решил провести концертный тур в Австралии, он отправится туда из Израиля, где сейчас проживает с супругой Аллой Пугачевой и детьми.

Галкин поедет выступать в Австралию в первых числах сентября, передает «Комсомольская правда».

Отмечается, что он посетит Сидней и Мельбурн.

После отъезда из РФ в Израиль Галкин публиковал пост с критикой российской военной операции на Украине. При этом в комментариях его спросили, почему он высказался только сейчас, но не обращал внимания на происходящее в Донбассе на протяжении нескольких лет. Затем Галкин жаловался, что уровень вранья о нем и его семье «достиг апофеоза», и отметил, что у него «все хорошо».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02.22 / Белесков: Нас с Западом объединяет ошибочное представление, что все закончится Крымом и Донбассом. Что это локальные истории, дальше которых не пойдет

25.11.21 / Байден хотел бы заняться Китаем, но европейские проблемы не отпускают

07.07.21 / Грузия получит от ЕС около 4 млрд евро

06.05.21 / ГБР расследует гибель пограничника в Одесской области по статье “небрежное отношение к военной службе”

26.10.20 / Климкин о местных выборах в Украине: Наши друзья с запада реально в шоке

02.09.20 / База данных избирателей штата Мичиган оказалась в русском Даркнете

24.11.21 / В НСЖУ осудили задержание журналистов в оккупированном Крыму

16.09.20 / Стало известно о возможной отмене туристических виз для РФ при новом премьере Японии

28.06.21 / “Эти женские прелести. Евгений Ваганович не мог пройти мимо”, “Не лишайте себя спонсора”. Жена Петросяна засветила свои округлости

24.02.21 / Хиллари Клинтон собралась написать триллер

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика