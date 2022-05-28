 

Путин поздравил с Днем пограничника

28.05.2022, 9:00, Новости дня
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Стоящие перед российскими пограничниками задачи особенно важны сейчас, когда на страну оказывается беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление, сообщил президент Владимир Путин, поздравляя их с Днем пограничника.

«Поздравляю личный состав, гражданский персонал и, конечно, ветеранов Пограничной службы ФСБ РФ с Днем пограничника. Ваш профессиональный праздник является одним из ярких символов преемственности и единства поистине героических традиций, символом народной благодарности и уважения ко всем, кто в разные исторические эпохи укреплял, оберегал и защищал рубежи нашей родной земли», – сообщил глава государства.

 

Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Он отметил, что служба пограничника всегда была трудной и почетной, требовала мужества и стойкости, а также бдительности и готовности преградить путь врагу.

В РФ помнят и чтут подвиги пограничников всех поколений, тех, кто нес службу в дозорах и на сторожевых линиях. Путин напомнил подвиг бойцов-пограничников в июне 1941 года, принявших первый неравный бой во время Великой Отечественной войны.

«Уважаемые товарищи! Стоящие перед вами задачи особенно значимы сейчас, в условиях беспрецедентного политического, экономического, информационного давления на нашу страну, наращивания военного потенциала НАТО непосредственно у российских рубежей», – указал он.

Президент отметил, что личный состав Пограничной службы мужественно пресекает различные провокации и диверсии в районе проведения специальной военной операции, а также ведет последовательную работу по выявлению боевиков неонацистских группировок и участвует в пропуске беженцев, помощи детям, старикам и всем, кто ищет спасения на территории России.

«Жду от вас эффективного, профессионального решения всего комплекса других, крайне ответственных задач, возложенных на Пограничную службу, в том числе в области обеспечения экономической безопасности нашей страны. Убежден, что вы, как и прежде, будете действовать решительно и твердо, с честью выполняя воинский, патриотический долг перед Родиной и народом России. Желаю вам, вашим семьям здоровья, успехов и благополучия», – заключил Путин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, поздравляя белорусских пограничников, отметил, что у границ страны сложилась непростая военно-политическая обстановка, но белорусы готовы защищать свою независимость.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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