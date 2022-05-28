Сбербанк снизил ставки по ипотеке и потребительским кредитам
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Сбербанк объявил о снижении ставки по ипотеке, потребительским кредитам и вкладам в рублях, об этом сообщили в пресс-службе кредитного учреждения.
С 28 мая банк снижает ставки по потребительским кредитам на 2 процентных пункта, минимальная ставка составит 15,9% годовых, передает РИА «Новости».
С 30 мая Сбербанк снижает ставки по ипотеке для покупки жилья в новостройке и на вторичном рынке на 3 процентных пункта, минимальная ставка составит 10,9%.
Также снижаются ставки по рублевым вкладам, максимальная доходность теперь составляет 9,5% вместо 12%.
Напомним, в четверг Центробанк на внеплановом заседании снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта – до 11% годовых.
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