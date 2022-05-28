 

Встала на ноги после травмы, увидев сон, но внезапно умерла в тот же день: мистика смерти Гурченко

28.05.2022, 8:55, Разное
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Людмила Гурченко появилась на свет в 1935 году. Мама и отец будущей звезды работали в филармонии, поэтому она росла в атмосфере творчества. Люся рано начала петь, окончила музыкальную школу, с первого раза поступила во ВГИК и дебютировала в кино до окончания учебы. Она ни на секунду не сомневалась, что станет большой звездой, и добилась своего.

В 1956-м Гурченко появилась в ленте “Дорога правды” только с одной фразой, а чуть позже, в том же году, уже блистала с главной ролью в “Карнавальной ночи”. Зрители ходили смотреть фильм по нескольку раз, подпевали заразительной песне “Пять минут” в исполнении актрисы и все больше ей восхищались. А Людмила Марковна так любила внимание, направленное только на нее…

Карьера и жизнь Людмилы Гурченко была богата на события. Она появлялась на экранах в ярких образах, ездила по всему Союзу с концертами и раз за разом пыталась отыскать свое счастье в любви. Каждый из шести браков Гурченко по-своему ее изменил, но только последний сделал по-настоящему счастливой.

С первым мужем, режиссером Василием Ордынским, актриса познакомилась в 18 лет и рассталась спустя год. От второго, сценариста и историка Бориса Андроникашвили, родила свою единственную наследницу. Брак звезды с Александром Фадеевым рухнул через два года, с Иосифом Кобзоном – спустя три, а с молодым пианистом Константином Купервейсом она рассталась после 18 лет отношений. Только с шестым избранником Гурченко удалось обрести долгожданную гармонию.

С последним мужем, Сергеем Сениным, артистка связала себя узами брака в 1993 году. Мужчина был на 26 лет моложе Людмилы Марковны, но именно с ним она почувствовала себя счастливой. Шестой супруг понимал актрису, был для нее опорой и оставался рядом до самого конца.

В феврале 2011 года, спустя несколько месяцев после своего грандиозного 75-летия, Гурченко поскользнулась на улице и сломала шейку бедра. Звезде сделали операцию, а после она отправилась домой и, казалось, даже пошла на поправку. Но это только казалось…

Последний день жизни Людмилы Гурченко был в каком-то смысле мистическим. По крайней мере, если верить словам Стаса Садальского. 30 марта актрисе приснилось, что она может ходить, хотя после перелома она этого ни разу не делала. В этот день актриса впервые поднялась и прошлась по комнате, а последние мгновения жизни провела с любимым мужчиной, поедая бутерброд. Казалось, состояние знаменитости вот-вот наладится, но она неожиданно потеряла сознание. Приехавшие на вызов медики уже не смогли ее реанимировать.

Врачи сообщили, что у Гурченко оторвался легочный тромб, но это не помешало людям выдвинуть свои версии. Кто-то связывал смерть актрисы с многочисленными пластическими операциями, другие считали, что звезда знала о своем скором уходе и подавала знаки, а Александр Ширвиндт заявил, что она просто не хотела стареть…



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