Знаменитая свинорылая женщина из Лондона

На протяжении как минимум нескольких столетий в странах Запада ходили странные истории о женщине, чья голова была похожа на голову свиньи в результате проклятия, наложенного ведьмой.

Медицине неизвестны болезни или генетические аномалии, которые могли бы изуродовать голову человека подобным “свинским” образом, однако вполне вероятно, что “свинорылость” лиц таких больных была сильно преувеличена народной молвой.

Самая первая известная история подобного рода была зафиксирована в 1630 году и распространилась по Голландии, Англии и Франции. Рассказывали о богатой даме, у которой было нормальное человеческое тело, но голова была полностью как у свиньи.

Также упоминалось, что манера поведения у дамы тоже была частично как у свиньи, что она ест еду из корыта и не говорит, а хрюкает.

В самых ранних формах этой байки говорилось, что такая внешность была результатом проклятия с применением черной магией. Рассказывали, что богатая и очень красивая женщина была проклята ведьмой за то, что она назвала детей ведьмы уродливыми. А вскоре после этого дама забеременела и родила девочку с головой свиньи.

Такие истории распространились по Европе со скоростью эпидемии чумы и хотя многие верили, что это просто сказки, большинство считало, что такая женщина существовала в реальности.

Ситуация не изменилась и в последующий век, но самая известная легенда подобного рода возникла в начале 19 века, когда подобная свинорылая женщина якобы объявилась в Лондоне, где многие люди уверяли, что встречали ее во время прогулок.

В 1814 году жители района Мэрилебон, чрезвычайно престижных кварталов в центре Лондона, начали рассказывать друг другу о том, что они регулярно видят на площади Манчестер-сквер богато одетую женщину с головой свиньи.

Рассказывали, что она выглядит настоящей аристократкой и что либо прогуливается пешком, либо ездит в экипаже с плотно задернутыми черными занавесками. Ее манеры описывали как изысканными, одежда была дорогой и элегантной, но вместо человеческой головы на ее шее была голова свиньи, прикрытая легкой вуалью.

Потом стали появляться сообщения о том, что люди видели женщину с ее свиноподобным лицом, выглядывающую из окна, только чтобы быстро задернуть шторы, и говорили, что она прекрасно играет на пианино, а один прохожий даже был тронут до слез мелодиями, доносящимися на улицу из резиденции.

“Этой необыкновенной женщине около 18 лет – она высокого ранга и имеет большое состояние. Ее тело и конечности имеют самую совершенную и красивую форму, но ее голова и лицо напоминают свинью – и она ест свою еду из Серебряного корыта так же, как это делают свиньи. А когда с ней разговаривают, она может ответить только хрюканьем! Ее главное развлечение – пианино, на котором она играет восхитительно”, – рассказывал один из предполагаемых очевидцев.

Вскоре сообщений о том, что на Манчестер-сквер видели свинорылую женщину стало так много, что они сыпались как из рога изобилия и местные газеты начали публиковать их практически на постоянной основе.

Люди клялись, что видели ее, и что она совершенно реальная и подлинная. В какой-то момент в прессу даже попала фотографий некой женщины, которая описывалась как сиделка при свинорылой даме, которая ухаживает за ней, помогает одеваться и прочее.

Потом кто-то опубликовал “подробности”, указывая, что дама была родом из Ирландии и что она платит своим слугам очень внушительное вознаграждение за то, чтобы они никому не рассказывали о ней. Однако, якобы, и это не помогает и даме постоянно нужны новые слуги, так как долго они у нее не задерживаются, не выдержав ее вида.

Вот одно из предполагаемых объявлений о поиске слуг для свинорылой дамы, опубликованное в газете London Times 9 февраля 1815 года:

“Вниманию ДЖЕНТЛЬМЕНОВ и ЛЕДИ. Молодая аристократка, подает объявление о поиске человека, который возьмет на себя заботу о даме, сильно страдающей лицом, чьи друзья предложили солидный годовой доход и премию за проживание с ней 7 лет. Человек должен сделать все, что в его силах, чтобы сделать ее жизнь максимально комфортной”.

Однажды в лондонский Таймс было отправлено письмо для публичного размещения от мужчины, желающего сделать предложение таинственной женщине со свиным лицом. К письму была приложена банктона в 1 фунт. Однако, это показалось журналистам “уж слишком” и они не только отказались опубликовать его, но и выпустили объявление, высмеивающее просьбу:

“В настоящее время в Лондоне сообщают о женщине со странно деформированным лицом, напоминающим лицо свиньи, которая обладает большим состоянием и, как мы предполагаем, хочет иметь все удобства, соответствующих ее полу и положению. Мы сами невольно поместили объявление от молодой женщины, предлагающей себя в компаньонки ей, а вчера утром какой-то парень (с бычьей головой, как мы предполагаем) передал нам еще одно объявление, сопровождаемое однофунтовой банкнотой, предлагающей себя в мужья.

Мы бросили его предложение в огонь и пошлем его деньги в какую-нибудь благотворительную организацию, думая, что жаль, что они есть у такого дурака. Наши деревенские друзья вряд ли знают, какие идиоты есть в Лондоне. Многие так же твердо верят в свинорылую даму, как и в беременность Джоанны Сауткот. Хотя ни один пастор Тозер еще не взошел на трибуну, чтобы проповедовать в поддержку свинорылого лица, едва ли найдется общество, в котором не говорили бы об этой свиноподобной женщине; и в итоге тысячи людей верят в ее существование”.

До того момента Таймс всячески наживалась на подобных сплетнях, публикуя их на своих страницах, но после этого обращения они твердо решили развенчивать слухи о свинорылой даме. Это делает им честь, но другая пресса еще долго после этого продолжала получать хороший доход от публикации историй о даме со свиной головой.

В частности, публиковалась история как сразу множество людей на Пикадилли-Серкус видело ее сидящей в своем экипаже на перекрестке, и что ее экипаж уехал как можно быстрее, когда толпа ринулась к нему, чтобы открыть дверь экипажа и посмотреть на даму своими глазами.

Другой рассказ пришел от баронета по имени Уильям Эллиот, который утверждал, что он самолично посетил женщину со свиным лицом в ее резиденции и встретил ее в гостиной, где она якобы напала на него и укусила в шею после того, как он в ужасе отпрянул от нее, напуганный ее внешним видом.

Люди верили в существование этой свинорылой дамы так сильно, что в конце концов в центре Лондона начали возникать эпицентры массовой истерии. Толпы людей собирались возле домов, в которых могла находиться свинорылая дама, пытались проникнуть внутрь помещений, атаковали экипажи, в которых она ехала и тд.

Из-за этого все чаще начали вспыхивать беспорядки с насилием. К счастью, все это продолжалось всего около одного года, после чего истерия стала затухать, пока совсем не исчезла, оставив лишь вопросы о том, что это было.

Была ли это настоящая женщина с, возможно, врожденным или приобретенным уродством? Или это была просто истерия, рожденная городскими легендами и слухами?