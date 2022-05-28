 

Древние подземные цивилизации Земли скоро могут подняться к нам

28.05.2022, 7:53, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Известный исследователь древних цивилизаций Дэвид Уилкок утверждает, что на нашей планете живет альянс древних цивилизаций.

Эти цивилизации считают внутреннюю часть Земли своим домом в течение длительного периода времени и собираются раскрыть себя миру.

Уилкок твердо верит, что за долгую историю нашей планеты многочисленные развитые цивилизации, такие как Атланты, ушли в подполье, чтобы пережить хаотические времена, которые властвовали на поверхности нашей планеты. Это привело к тому, что «они решили поселиться в своей новой подземной среде обитания».

Древние подземные цивилизацииСуществование подземных туннелей и проходов обсуждалось на протяжении веков. Древние цивилизации по всему миру говорят об этих входах, ведущих к целым царствам, расположенным далеко под поверхностью планеты.

Древнее человечество в Турции, предположительно, воссоздали эти легенды, построив большие подземные города, такие как Деринкую, или самый большой из когда-либо найденных вблизи Каппадокии в Турции.

Уилкок считает, что правительство США случайно узнало о существовании подземных цивилизаций в процессе строительства секретных подземных баз.

– У них есть эти туннельные буровые машины, и иногда они ломаются где-то, куда они не должны идти, так как там есть люди, – заявил он в недавнем интервью.

Ссылаясь на показания Связного Кори Гуда, Уилкок утверждал, что сейчас существуют неустойчивые контакты между подземными жителями и теми, кто живет на поверхности.

– Этот военно-промышленный комплекс ранее работал с этими существами и имел с ними общие дела, и теперь он пытается их уничтожить, – сказал Уилкок.

Вот почему, по словам Уилкока, эти цивилизации Внутренней Земли объединились, чтобы ответить на возникшую в последнее время огромную угрозу, и они обращаются к межзвездным объединениям в надежде получить их помощь в борьбе с силами, которые пытаются их уничтожить.

Уилкок также заявил, что давняя встреча, разыскиваемая двумя группами, наконец состоялась, и Гуд разрешил наблюдать за обменом.

– Представители межзвездных групп сделали серьезный запрос по результатам этой встречи. Существа Внутренней Земли были после нее в шоке, – сказал Уилкок. – Их попросили открыть себя человечеству!

В случае, если подземные сообщества выполнят просьбу, он считает, что «мы обнаружим, что подземные базы намного обширнее, чем мы думали, и намного старше».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02.22 / Мнение: «Одиннадцать молчаливых мужчин»

27.04.22 / Мнение: Газпром прекратил поставки газа Польше и Болгарии

23.05.22 / Финалистка “Мисс Россия” сбила ребенка в центре столицы

05.06.21 / Прохождение кислотного теста: новая система с низким pH перерабатывает больше углерода в ценные продукты

14.01.22 / Мнение: Самый опасный город мира

13.06.21 / Сергей Собянин пригрозил единороссам арестами, если они соберутся на съезд 19 июня

01.07.21 / Нет хаоса, все аккуратно: какие опоры для растений украсят ваш участок

08.04.22 / Топ-модель Жозефин Скривер вышла замуж через четыре года после помолвки

06.03.21 / «Мы просто делали макет разрушенной Москвы, а Глуховский предложил нам использовать его для игры»: украинские разработчики рассказали о начале работы над Metro 2033

12.05.22 / Мнение: О единственной причине, по которой пришла эта ж***а… Зато наглядно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика