Древние подземные цивилизации Земли скоро могут подняться к нам

Известный исследователь древних цивилизаций Дэвид Уилкок утверждает, что на нашей планете живет альянс древних цивилизаций.

Эти цивилизации считают внутреннюю часть Земли своим домом в течение длительного периода времени и собираются раскрыть себя миру.

Уилкок твердо верит, что за долгую историю нашей планеты многочисленные развитые цивилизации, такие как Атланты, ушли в подполье, чтобы пережить хаотические времена, которые властвовали на поверхности нашей планеты. Это привело к тому, что «они решили поселиться в своей новой подземной среде обитания».

Существование подземных туннелей и проходов обсуждалось на протяжении веков. Древние цивилизации по всему миру говорят об этих входах, ведущих к целым царствам, расположенным далеко под поверхностью планеты.

Древнее человечество в Турции, предположительно, воссоздали эти легенды, построив большие подземные города, такие как Деринкую, или самый большой из когда-либо найденных вблизи Каппадокии в Турции.

Уилкок считает, что правительство США случайно узнало о существовании подземных цивилизаций в процессе строительства секретных подземных баз.

– У них есть эти туннельные буровые машины, и иногда они ломаются где-то, куда они не должны идти, так как там есть люди, – заявил он в недавнем интервью.

Ссылаясь на показания Связного Кори Гуда, Уилкок утверждал, что сейчас существуют неустойчивые контакты между подземными жителями и теми, кто живет на поверхности.

– Этот военно-промышленный комплекс ранее работал с этими существами и имел с ними общие дела, и теперь он пытается их уничтожить, – сказал Уилкок.

Вот почему, по словам Уилкока, эти цивилизации Внутренней Земли объединились, чтобы ответить на возникшую в последнее время огромную угрозу, и они обращаются к межзвездным объединениям в надежде получить их помощь в борьбе с силами, которые пытаются их уничтожить.

Уилкок также заявил, что давняя встреча, разыскиваемая двумя группами, наконец состоялась, и Гуд разрешил наблюдать за обменом.

– Представители межзвездных групп сделали серьезный запрос по результатам этой встречи. Существа Внутренней Земли были после нее в шоке, – сказал Уилкок. – Их попросили открыть себя человечеству!

В случае, если подземные сообщества выполнят просьбу, он считает, что «мы обнаружим, что подземные базы намного обширнее, чем мы думали, и намного старше».