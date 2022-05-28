ВС России применили в Украине новейшую тяжелую огнеметную систему

Российские военные применили в ходе спецоперации в Украине новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка», сообщил источник в силовых структурах.

«Системы ТОС-2 были применены на харьковском направлении», – приводит слова источника ТАСС.

Он также сообщил, что Вооруженные силы РФ в спецоперации в Украине «обкатывают» многие военные новинки.

В сентябре минувшего года в Ростехе сообщали о начале серийного производства ТОС-2 «Тосочка». В сентябре 2021 года американские СМИ писали, что новейшая тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка», опытную эксплуатацию которой сейчас проводит Россия, способна обрушить на голову противника мощнейший шквал огня.

ТОС-2 «Тосочка» – «наследница» тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» с улучшенными тактико-техническими характеристиками. В отличие от своей предшественницы она выполнена на базе автомобиля «Урал» повышенной грузоподъемности и проходимости. Обладает повышенной дальностью пуска неуправляемых реактивных снарядов. Прицеливание, стрельба и управление огнем ТОС-2 полностью автоматизированы. На машине смонтирован кран-манипулятор, поэтому система не нуждается в транспортно-заряжающей машине. Кроме того, на ТОС-2 стоит система радиоэлектронной защиты от высокоточного оружия.

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