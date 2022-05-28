 

В США оценили решение Путина продавать газ за рубли

28.05.2022, 7:35, Новости дня
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Решение президента РФ Владимира Путина продавать газ в Европу за рубли привело к росту курса российской валюты, сообщила американская телерадиокомпания CBS News.

«На экспорте энергоресурсов Россия зарабатывает почти 20 млрд долларов ежемесячно. С конца марта многие зарубежные покупатели согласились с ее требованием производить оплату за энергоресурсы в рублях, и это укрепило курс российской валюты», – приводит сообщение телерадиокомпании РИА «Новости».

Как отмечается, и без того высокие цены на энергоносители резко выросли после начала спецоперации на Украине, положительно сказавшись на рубле.

Кроме того, курс российской валюты поддержали положительное сальдо торгового баланса и эффективные меры ЦБ.

В прошлую пятницу во Франции отметили, что сверхприбыли Газпрома полностью окупили «Северный поток – 2», Россия в 2022 году может получить за поставки газа в Европу рекордные 100 млрд долларов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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