 

Число массовых убийств с применением огнестрела продолжает быстро расти

28.05.2022, 7:15, Разное
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Данные, опубликованные ФБР буквально за несколько дней до произошедшего в среду в одной из школ техасского города Ювалде массового убийства, свидетельствуют о том, что статистика по такого рода преступлениям в США ухудшается тревожными темпами: за два года с начала 2020-го по конец 2021-го их число выросло вдвое — с 30 до 60, передаёт NBC. По информации канала, обнародованные данные выявили и другой тренд: огнестрельные ранения стали главной причиной смерти для американских детей.

Эта бойня (массовое убийство в Ювалде. — ИноТВ) стала уже 27-м по счёту случаем нападения с применением огнестрельного оружия в школе с начала года, вписавшись в тревожную тенденцию к росту числа массовых убийств и покушений на массовые убийства в США.  

А с нами на связь выходит наш корреспондент по вопросам нацбезопасности Кен Дилэниан. Доброе утро, Кен! Статистика ФБР свидетельствует, что число массовых убийств в последние годы обновило рекорды. Как же на фоне того, что мы наблюдаем уже некоторое время, выглядит самый новый пример вооружённого нападения на школу? 

КЕН ДИЛЭНИАН, корреспондент NBC News: Доброе утро, Вики! На это обращали очень много внимания — ведь так совпало, что эту статистику опубликовали лишь несколько дней назад. Она показывает, что, по данным ФБР, в прошлом году произошёл 61 случай массового убийства или покушения на такое убийство. То есть, по сравнению с предыдущим годом, когда было 40 таких случаев, и с ситуацией ещё год назад, когда их зафиксировали 30, налицо рост — получается, что за два года количество этих инцидентов выросло примерно вдвое.

Оговорюсь: в ФБР под «массовыми убийствами и покушениями на такие убийства» (в оригинале используется термин active shooting incident. — ИноТВ) понимают, так сказать, внезапные инциденты, в рамках которых преступники пытаются убить других людей в каком-нибудь общественном месте — то есть разборки между бандами, насильственные преступления, связанные с наркотиками, и прочие разновидности убийств сюда не относятся. В эту категорию входят только такие инциденты, свидетелями которых мы стали в последние несколько недель. 
 
Их число растёт, и исследователи не знают точно из-за чего. Предполагают, что на ситуацию могла повлиять пандемия. Разумеется, какую-то роль играют и убийцы-«подражатели». Но какой бы ни была причина, тенденция эта очень и очень жуткая, Вики. 

Так и есть, Кен. Но это нападение также обнажило и другой тревожный феномен — рост случаев насильственной смерти детей от огнестрельного оружия. Расскажите нам, как опубликованные данные раскрывают тему насильственных преступлений с применением огнестрельного оружия в качестве фактора детской смертности. 

КЕН ДИЛЭНИАН: Здесь информация, без преувеличения, шокирующая. Хотя именно в этом плане приводится не слишком свежая статистика, отмечается, что в 2020 году впервые в истории из-за насилия с применением огнестрельного оружия погибло больше детей, чем в автокатастрофах. Автокатастрофы много лет были основной причиной смерти для детей, что вполне логично — но в 2020 году это изменилось.  
 
Данные просто поражают: примерно из 45 тысяч людей, погибших от огнестрельного оружия в 2020 году, около 4300 были детьми. Здесь, разумеется, идёт речь не только о массовых убийствах, а также и о несчастных случаях, обычных убийствах и всех остальных случаях смерти в связи с насилием с применением огнестрельного оружия. Но это всё равно поразительная цифра, о которой большинство американцев, вероятно, не задумываются каждый день. Однако же вот она, прямо перед нами. 
 
А задумываться нам об этом стоит, Кен. Большое Вам спасибо! 

Дата выхода в эфир 26 мая 2022 года. 



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