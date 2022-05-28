Минобороны: ВСУ ведет обстрел «Точкой-У» из элеватора в городе Северске

Украинские националисты проводят обстрел поселков ДНР «Точкой-У» из элеватора в городе Северске, провоцируя российские войска на ответный огонь, сообщил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Северске на территории зернохранилища, расположенного на пересечении улиц Толстого и Донецкой, развернут ракетный комплекс «Точка-У» и РСЗО. При этом националисты систематически обстреливают населенные пункты ДНР, провоцируя ВС РФ на ответный огонь», – цитирует Мизинцева ТАСС.

Так они рассчитывают обвинить российских военных в якобы наносимых ими неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры.

В населенном пункте Казачья Лопань Харьковской области в цехах птицефабрики националисты устроили склады с боеприпасами, в ангарах стоит военная техника. Персонал же предприятия удерживается в подвале одного из административных зданий.

Ранее Мизинцев сообщал, что ВСУ и СБУ с подачи Запада заминировали элеватор под Днепром, чтобы обвинить ВС РФ в неизбирательных ударах.

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