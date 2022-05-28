 

В силовых структурах решили проверить данные о счетах Чубайса в Европе

28.05.2022, 6:14, Новости дня
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Российские силовики проверят информацию о скрытых в банках Европы счетах покинувшего РФ бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса, силовики в том числе опрашивают свидетелей из окружения Чубайса, сообщили источники в силовых структурах.

«Силовые структуры проверят информацию о скрытых счетах Чубайса, которые могут находиться в европейских банках. Сумма иностранной валюты на них может достигать нескольких миллиардов», – приводит слова источника ТАСС.

В интересах следствия источники не уточнили, в каких банках «могут храниться внушительные суммы, возможно, полученные незаконным путем».

В начале мая представитель Чубайса заявил, что экс-чиновник недавно посещал Турцию, после чего – Израиль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в Кремле нет ни возможности, ни желания следить за судьбой Анатолия Чубайса.

В конце апреля источник в окружении Чубайса сообщал, что бывший гендиректор «Роснано» находится в Италии и возвращаться в Россию не планирует. 21 апреля Чубайс покинул состав совета директоров АФК «Система» и ее портфельной компании «Электрозавод». В начале апреля Чубайса вызвали в Хамовнический суд Москвы для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о мошенничестве и краже в особо крупном размере.

Напомним, 25 марта в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности специального представителя главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Двумя днями ранее появилась информация, что Чубайса уехал из России. Последним предложением Чубайса стало введение платы за углеродные выбросы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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