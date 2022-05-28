 

Планы возродить марку «Москвич» взбудоражили поклонников авто

28.05.2022, 5:50, Разное
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После ухода «Рено» из РФ мэр Москвы объявил о намерении возродить отечественный бренд — автомобиль «Москвич». Как передаёт NTD, некоторые поклонники классического автомобиля оказались этому рады, однако у других обещание вернуть к жизни ушедшую марку вызывает скептицизм. Существуют и те, кто считает поддержку работы автозавода хорошим решением, однако отмечают, что стране нужен новый бренд.

Когда-то автомобиль «Москвич» был предметом гордости каждого его владельца. Но одно из крупнейших отечественных автомобилестроительных предприятий не смогло пережить бурные 90-е. Государство прекратило финансировать завод, а страна погрузилась в глубокий экономический кризис.

Теперь же, после ухода «Рено» из России, мэр Москвы объявил о намерении возродить отечественный бренд. Некоторые поклонники классического автомобиля этому рады.

АЛЕКСАНДР БОНДАРЕНКО, житель Москвы: Если сделают, допустим, 2140 в современном рестайлинге, с оптикой другой. Ну, это понятно, потому что XXI век на дворе. Если честно, я сразу куплю.

СЕРГЕЙ УШАКОВ, житель Москвы: Во-первых, я, конечно, счастлив от того, что марка «Москвич» возрождается. Но, конечно, надо производить автомобили, которые современные на сегодняшний день. Нельзя делать машины такого плана. Это просто раритет, который поддерживается в рабочем состоянии.

У других же обещание вернуть к жизни ушедшую марку вызывает скептицизм.

СЕРГЕЙ, житель Москвы: В любом случае возрождение «Москвича» — это популистское решение, потому что у нас в Москве, как правило, всё это сносят и строят ЖК либо торговые комплексы. А сейчас настала мода: решили устроить импортозамещение. Что из этого получится, непонятно.

Некоторые считают, что поддержать работу автозавода — хорошее решение, но стране нужен новый бренд.

СТАНИСЛАВ ЦИБУЛЬСКИЙ, коллекционер: «Москвич» не надо трогать. «Москвич» умер. Его убили. И не надо эту тему воскрешать. Завод снесён, там ничего не осталось, музея нет. И вот так мы сейчас будем возрождать таким образом «Москвич»? Мне кажется, это каким-то кощунством попахивает.

Завод «Москвич» был основан при участии компании Ford в 1930 году. Сначала на нём собирали грузовые и легковые машины американской марки. Потом выпускали автомобили КИМ. Первые серийные «Москвичи» сошли с конвейера в 47-м. Одной из самых популярных моделей был «Москвич-412». В 68-м году он стоил 5000 рублей. При этом средняя зарплата в то время составляла 110 рублей.

Завод обанкротился из-за неумелого управления, производственных трудностей и падения спроса на фоне экономического кризиса в России.

Дата выхода в эфир 27 мая 2022 года.



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