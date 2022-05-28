В Минобороны заявили о размещенной боевиками артиллерии в школе Краматорска

Украинские военные оборудовали опорные пункты, разместив артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня (РСЗО) в лицее и центре профессионально-технического образования Краматорска, сообщили в Минобороны России.

По словам начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева, боевики планировали в помещениях учебных заведений под предлогом обеспечения безопасности удерживают жителей близлежащих домов.

«В Краматорске в лицее №65 и Краматорском центре профессионально-технического образования №47 по улице Юбилейная подразделения вооруженных националистических формирований оборудовали опорные пункты, разместили артиллерийские орудия и РСЗО», – передает ТАСС со ссылкой на его слова.

В жилых домах Харькова по улице Клочковской и в Константиновке ДНР по улице Циолковского боевики оборудовали огневые позиции и снайперские точки. Мирных жителей из здания при этом не эвакуировали.

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