В Британии испугались «ударов» России по Польше

У РФ есть возможность нанести удары по линиям снабжения в Польше из-за поставок западного оружия на Украину, сообщил директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира Нил Мелвин.

Мелвин выразил мнение, что Россия наращивает усилия для срыва поставок военной техники на Украину. По его словам, дальнейшие поставки вооружений в зону боевых действий рискуют привести к глобальному конфликту, передает РИА «Новости».

«Есть опасения, что ситуация в Украине перерастет в более крупный конфликт», – высказался Мелвин в беседе с изданием Daily Express. «Россия может попытаться нанести удары по линиям снабжения на территории НАТО. К примеру, по базам в Польше. Это, безусловно, риск», – выразил мнение политолог.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников частных военных компаний. Глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего РФ оружия.

Накануне стало известно о планах администрации президента США Джо Байдена передать Украине в рамках нового пакета военной помощи, о котором может быть объявлено на следующей неделе, «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.

В прошлый четверг американские СМИ сообщали, что власти США якобы не хотят поставлять на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства из опасений, что это оружие будет использовано для нанесения ударов по территории России, которая может расценить это как обострение военного конфликта. Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил отказ администрации США поставлять Украине РСЗО М270 американского производства.

В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против РФ на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.

В апреле посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ в Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии РФ в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против РФ на Украине.

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