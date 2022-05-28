Агрометеорологи пообещали России хороший урожай зерновых

Агрометеорологи прогнозируют в 2022 году хороший урожай по зерновым культурам и плодовым деревьям, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, урожай зерновых в РФ может существенно превысить прошлогодний уровень.

«Холодный май – это неплохой признак для урожая. Дело в том, что влаги [в почве] достаточно, а это очень важный элемент. Если бы было жарко в мае, то начала бы высыхать почва, а майская засуха очень опасна. Агрометеорологи говорят, что прогнозируются хорошие показатели по урожаю и зерновых, и плодовых культур. Так что, как говорится, и с семечками, и с косточками будем», – приводит мнение научного руководителя Гидрометцентра РФ ТАСС.

По словам Вильфанда, хорошие прогнозы по урожаю в этом году также обусловлены тем, что не было резких перепадов температур в мае. «Не было периодов, чтобы резко сильная жара сменялась на заморозки», – отметил он.

Как сообщил в пятницу министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, урожай зерновых в РФ в 2022 году может существенно превысить прошлогодний уровень и приблизиться к максимальному. По словам Патрушева, для таких прогнозов есть все основания, так как яровой сев уже на три четверти завершен, засеяно порядка 40 млн гектаров, в том числе 23 млн под зерновыми. Кроме того, отмечается хорошее состояние озимых культур, что в целом позволяет рассчитывать на достойный урожай по итогам года. «Уверен, он позволит нам полностью обеспечить собственные потребности и сохранить высокий экспортный потенциал», – выразил уверенность Патрушев.

Министр отметил, что по итогам 2021 года показатель самообеспеченности зерновыми достиг 150%, что позволяет полностью обеспечивать нашу страну и направлять внушительные объемы на мировой рынок. «Благодаря системной поддержке государства и огромной работе аграриев производство зерна планомерно увеличивается. Последние пять лет средний урожай стабильно превышает 120 млн тонн», – заключил он.

В четверг президент РФ Владимир Путин констатировал, что Россия остается экспортером пшеницы номер один в мире. Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что урожай зерновых в 2022 г. может достигнуть 130 млн тонн. Согласно данным Росстата, урожай зерновых в РФ в 2021 г. составил 121,4 млн тонн, в 2020 г. – 133,5 млн тонн.

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