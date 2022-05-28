 

Льготная ипотека продолжит дешеветь

28.05.2022, 4:40, Разное
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Ставки по программе льготной ипотеки могут еще снизиться, сообщили в Минстрое. Удешевлению ипотеки будет способствовать новая ключевая ставка в 11%. Однако сначала ведомство намерено изучить сегмент ипотечного кредитования и оценить эффективность мер, направленных на поддержку жилищного кредитования.

Текущая ставка по льготной ипотеке составляет 9%.

Пока Минстрой обсуждает целесообразность пересмотра условий по ней, ряд банков уже объявил о намерении снизить на несколько процентов ставки по рыночным программам.

По оценке «Метриум», действующая льготная ипотека охватывает до половины граждан России. Четверть россиян могут оформить такую ипотеку без риска для семейного бюджета (в Москве – 48%). А вот рыночную ипотеку без нагрузки на семейный бюджет могут позволить себе менее 15% граждан.



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