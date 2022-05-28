Мнение: Коротко по Украине. 27.05.2022
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Коротко по Украине. 27.05.2022
1. Светлодарск.
Продолжаются бои в районе Новолуганского. Освобождена Мироновская ГРЭС. Идут бои за Светлодарскую ТЭЦ. Противник готовит отход на позиции к юго-востоку от Артёмовска.
2. Авдеевка.
Продолжились бои в районе Новоселки-2, Новобахмутовки, Нью-Йорка и Красногоровки. У наших войск небольшое продвижение на 1-2 км.
3. Золотое.
Продолжились бои в районе Тошковки, а также в Камышевахе.
Горско-Золотой укрепрайон, по сути, висит на одной дороге, которая также подвергается обстрелам артиллерии.
4. Соледар.
Продолжаются бои к северу от Соледара у трассы Артемовск—Лисичанск. Противник подтверждает полный огневой контроль наших войск над участком дороги от Белогоровки до Берестяного, но заявляет, что по ней еще можно прорваться и даже отходить от Северодонецка. К югу от Соледара фронт подошел на 10-15 км от Артемовска.
5. Северодонецк.
Бои идут непосредственно в городе в районе автовокзала и гостиницы «Мир». Противник подтверждает, что город охвачен с 3-х сторон. Мосты, ведущие в город из Лисичанска, полноценно использовать невозможно, то есть полноценное снабжение группировки в Северодонецке уже нарушено. Сегодня пошли разговоры о том, что приказ на отход из Северодонецка может быть отдан. Также стоит отметить активизацию наступления наших войск у Светлогорска.
6. Артемовск.
Противник продолжает использовать Артемовск, как главный узел снабжения северодонецкой группировки, и активно готовит город к обороне и уличным боям.
Продолжаются бои в районе Пилипчатино и у Новой Каменки. В Артемовск переброшено до 2-х БТГ ВСУ, которые используются в боях за трассу Лисичанск—Артемовск и к востоку от Артемовска.
7. Красный Лиман.
Город фактически взят, хотя противник и утверждает, что на юго-восточных окраинах еще оказывается сопротивление. Более того, войска, обходившие Красный Лиман уже, вышли к Северскому Донцу.
Оборонявшая Красный Лиман группировка понесла тяжелые потери. Следующий серьезный заслон будет у Райгородка.
8. Харьков.
Позиционные бои в районе Липцы, Терновое, Рубежное. Обе стороны действуют тут достаточно ограниченными силами.
9. Изюм.
Позиционные бои в районе Камышевахи, Курульки, Долгенького.
Противник ожидает перехода ВС РФ в наступление на Славянск.
10. Марьинка, Николаев (атака к северу от Херсона закончилась для ВСУ неудачно), Кривой Рог, Никополь, Одесса — без существенных изменений.
https://t.me/boris_rozhin/50906 – цинк
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Источник: Colonel Cassad
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