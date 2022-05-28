 

Минобороны: Боевики «Правого сектора» открыто призывают к геноциду русских в Донбассе

28.05.2022, 3:25, Новости дня
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Члены «Правого сектора» (признан в РФ экстремистской организацией и запрещен) открыто призывают к геноциду русскоязычных, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Отмечается, что националисты также отбирают у мирных граждан и присваивают себе деньги и автомобили, обосновывая это нуждами территориальной обороны.

«В Великоновоселковском районе Донецкой народной республики боевики националистического формирования из состава радикальной организации «Правый сектор» открыто призывают к геноциду русскоязычного населения и греческой диаспоры», – сообщил Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине, передает ТАСС.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинские боевики в городе Гуляйполе Запорожской области занимаются мародерством, избивают и обвиняют в пророссийских взглядах местных жителей. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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