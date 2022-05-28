 

Байден назвал КНДР страной коллективного Запада, которая ввела санкции против России

28.05.2022, 3:25, Новости дня
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Президент США Джо Байден причислил КНДР к списку стран коллективного Запада, решивших ввести ограничения против России, оговорку политик допустил во время выступления перед выпускным курсом Академии ВМС США в Аннаполисе (штат Мэриленд) под Вашингтоном.

«<…> Думал ли кто, когда я призвал к введению санкций в отношении России, что в дополнение к НАТО Австралия, Япония, Северная Корея, некоторые страны АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии – прим. ВЗГЛЯД) встанут и поддержат эти санкции?» – спросил Байден у офицеров ВМС и Корпуса морской пехоты США, передает ТАСС.

Байден заявил, что морские пехотинцы будут защищать международные правила игры, гарантировать будущее регионов Индийского и Тихого океанов, обеспечивать свободу судоходства в Южно-Китайском море и за пределами, а это является «краеугольным камнем глобальной экономики и глобальной стабильности».

«И вы поможете объединять наших союзников в Европе с нашими союзниками в регионах Индийского и Тихого океанов», – Байден.

Ранее американский лидер перепутал фамилию президента Южной Кореи. Напомним, Байден ранее допускал ошибки во время выступлений. Так, он оговорился, назвав мужа вице-президента Камалы Харрис «супругом первой леди». Кроме того, он назвал украинцев иранцами, а также перепутал, какая из стран угрожала Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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