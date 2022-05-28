 

В ООН спрогнозировали рост числа голодающих в мире до 220 млн человек

28.05.2022, 3:25, Новости дня
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Из-за дефицита продовольствия и дороговизны продуктов и удобрений по причине украинского кризиса число голодающих и недоедающих на планете может достигнуть 220 млн, сообщил вице-директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), бывший министр сельского хозяйства Италии Маурицио Мартина.

«Еще до начала кризиса число голодающих в мире росло, достигнув почти 200 млн в 53 странах в 2021 году. Нынешний конфликт еще больше усугубит ситуацию с голодом, согласно нашим первым оценкам, число голодающих может возрасти еще на 18 млн, хотя многое зависит от дальнейшего развития событий», – приводит ТАСС слова Мартина, сказанные в интервью изданию Corriere della Sera.

По его словам, в украинских портах заблокированы шесть миллионов тонн зерна и почти 14 млн тонн кукурузы. «Если эти грузы не разблокируют, нестабильность продовольственной безопасности будет расти», – продолжил он. Представитель ФАО отметил, что следствием такой ситуации является рост цен и дефицит удобрений. «Если цены на продовольствие будут оставаться высокими и заниматься сельским хозяйством в развивающихся странах будет сложно, под риском оказываются будущие урожаи», – отметил он.

Мартина также признал, что транспортировка продовольствия альтернативными морскому путями не может гарантировать перевозку больших объемов. Он сообщил, что идет работа по организации вывоза украинского зерна и кукурузы грузовиками в Румынию, откуда груз будет потом сплавляться по Дунаю. «Но эти объемы не могут сравниться с оборотами в порту. Кроме того, есть риск, что не будет места для хранения июньских урожаев. Крайне важно, чтобы порты вновь стали оперативными», – указал Мартина.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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