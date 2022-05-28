 

Покупатели считают эскроу фикцией

28.05.2022, 3:15, Разное
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Большинство покупателей жилья не доверяют эскроу-счетам, хотя такая система действует уже три года, а правительство регулярно делает заявления о ее надежности.

Согласно последнему опросу, почти 40% респондентов заявили, что эскроу не поможет защитить их от потери денег, если застройщик окажется недобросовестным или обанкротится. А более трети участников опроса вообще назвали эскроу фикцией, не способной защитить от чего-либо.

Еще 11% не верят, что эскроу защитит от заморозки строительства, а почти 9% – от переноса сроков ввода проекта в эксплуатацию.

Только 2,1% респондентов полагают, что эскроу-счета надежны и могут защитить покупателей от любых проблем.

Система эскроу-счетов начала работать с лета 2019 года. Застройщикам запретили напрямую привлекать средства дольщиков. Вместо этого они должны открывать специальные счета эскроу, на которых аккумулируются и замораживаются до сдачи проекта все средства покупателей. Эти средства страхуются до момента регистрации права собственности. Правда, максимальная сумма компенсации составляет не более 10 млн рублей. Строительство же застройщик осуществляет за счет кредитов, полученных от банков.



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