N-TV – глобальное потепление может привести к полному исчезновению сибирской тундры

Сибирская тундра может полностью исчезнуть из-за потепления в Арктике, пишет N-TV, ссылаясь на исследование немецких научных институтов. Отмечается, что повышение арктических температур приводит к тому, что граница лиственничных лесов сдвигается всё дальше на север, вытесняя тундру.



AP

Климатический кризис сильно угрожает сибирской тундре, обладающей уникальным растительным и животным миром, пишет N-TV. Согласно совместному исследованию института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера и Потсдамского университета, резкое повышение арктических температур приводит к тому, что граница лиственничных лесов сдвигается всё дальше на север, вытесняя тундру.

Авторы исследования полагают, что при последовательной политике по защите климата к середине тысячелетия останется около 30% от нынешней площади сибирской тундры. В противном случае, тундре грозит полное исчезновение. «В рамках худшего сценария тундра полностью исчезнет к середине тысячелетия», — приводит издание слова сотрудницы института имени Альфреда Вегенера Ульрике Херцшу.

Как отмечает N-TV, глобальные изменения климата особенно сильно сказываются на Арктике. За последние 50 лет средняя температура на Крайнем Севере повысилась более чем на 2 градуса по Цельсию. По словам Херцшу, эта тенденция продолжится, однако ограничение выбросов в атмосферу углекислого газа поможет ограничить потепление. При этом если уровень выбросов останется на нынешнем уровне, то уже к 2100 году температура в Арктике будет выше на 14 градусов по Цельсию.

Исследование показало, что для сохранения хотя бы части площади тундры требуется значительное сокращение выбросов, пишет N-TV. При этом тундра является ареалом обитания многих уникальных растений и животных.