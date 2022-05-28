 

DWN – фермеры бьют тревогу — без российских удобрений Германии не избежать снижения урожая

28.05.2022, 3:04, Разное
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Из-за ограничений на импорт минеральных удобрений из РФ и Белоруссии и возникшего в этой связи дефицита в Европе ожидается дальнейший рост цен на сельскохозяйственную продукцию, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Как отмечает издание, изъятие с рынка российских азотных и комплексных и белорусских калийных удобрений приведёт к сокращению их использования и, в конечном счёте, к снижению урожайности зерновых культур.


AP

Из-за украинского кризиса Евросоюз ограничил импорт минеральных удобрений из России. В связи с этим немецкие фермеры ожидают дальнейшего роста цен на сельскохозяйственную продукцию и рассчитывают на ухудшение дефицита предложения. Ситуация, вероятно, будет сохраняться как минимум до нового урожая 2023 года — если не дольше, передаёт Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

В прошлом году ЕС импортировал из РФ 4,6 миллионов тонн азотных и комплексных удобрений. Потребление минеральных удобрений по всей Европе составило в общей сложности около 13 миллионов тонн. Кроме того, одним из крупнейших источников калийных удобрений являлась Белоруссия. Однако их запасы также иссякли.

Кроме того, как отмечает издание, санкции коснулись и заводов по производству минеральных удобрений в ЕС, принадлежащих российским олигархам, таких как «Еврохим», штаб-квартира которой находится в швейцарском городе Цуг.

И, к огорчению фермеров и конечных потребителей, с началом конфликта на Украине и без того высокие цены производителей на минеральные удобрения в ЕС продолжили расти.

Производство минеральных азотных удобрений требует большого количества энергии. В первую очередь используется природный газ — производство сосредоточено по всему миру в местах с доступными дешёвыми источниками энергии, таких как Россия. Если эти удобрения будут изъяты с рынка, это приведёт к сокращению их использования и, в конечном счёте, к снижению урожайности зерновых культур. В одной Германии эксперты ожидают падения урожая на 3 миллионов тонн, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. 



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