Мнение: О котлах и котелках

Мой текст 2015 (!) года о тогдашней “невероятно грандиозной” победе “русского оружия”.

Дебальцевский котелок и исторические параллели

Политизированные обыватели обеих стран с увлечением следят за обстановкой вокруг Дебальцево, блоги и СМИ, где рисуют стрелочки на картах и передают военные сводки в режиме онлайн, последние месяцы автоматически оказываются в числе топовых. Я уж не говорю о том, что все это “боление” за “наших” с обеих сторон границы выглядит мерзко по сути: в Донбассе идет не матч “Динамо (Киев) – Спартак, там реально убивают.

Но главное, что глупо ожидать от этих боевых действий какого-то перелома. Любой, кто знаком с РЕАЛЬНОЙ историей Великой Отечественной войны, имеет прививку от “победной эйфории” на “русском фронте”, скептически воспринимает все эти “котлы” и “грандиозные разгромы”.

Первые два года ВОВ – это в принципе одни сплошные “котлы” для Советской армии, по масштабу несравнимые с иловайскими или дебальцевскими. Только под Вязьмой, если память не изменяет, немцы уничтожили 600-тысячную группировку советских войск, а всего таких “котлов” за первые 5 месяцев войны было с десяток, “улов” гитлеровцев в каждом – от сотни тысяч до миллиона советских солдат. И в 1942, в целом, было не лучше.

Это вам не 1,5 (украинские данные) или 6 (данные ДНР) тысяч украинских вояк в “дебальцевском” котле (точнее уж сказать – котелке!)

И что? Советские (то есть в основном русско-украинские) войска потеряли в начале войны в “котлах” ВСЮ кадровую армию, потом также почти ВСЮ первую волну мобилизации – а чем кончилось в 1945, все знают.

И главные факторы победы СССР тоже всем известны: во-первых, он был “тупо крупнее” своего врага количественно (СССР – 180 млн., гитлеровский “третий рейх” – порядка 80 млн. чел.), то есть имел больший мобилизационный ресурс; и во-вторых, СССР получал огромную, военную и вообще ресурсную, помощь тогдашнего Запада, в первую очередь – США.

ДНР/ЛНР еще и в худшем положении со своими “котлами” в сравнении с победоносными гитлеровцами, поскольку немцы в том же Вяземском котле 600 тысяч советских воинов выводили из игры полностью, частью уничтожив, частью взяв в плен и отправив в Германию в лагеря; а под Дебальцево будет в любом случае не так – бойцы ВСУ сдадутся, их отпустят восвояси, обменяв по принципу “всех на всех”; там их подлечат, откормят – и снова в бой!

Ну да – ВСН отожмут себе вооружение и технику попавших в “котел” войск Украины. Но точно так же было и в 41-42 – немцы захватывали целые арсеналы советского оружия, горы, в смазке (!). Захваченными противотанковыми пушками потом воевали с нами же до 1945-го…

Ну и что, опять-таки? Оружие свое окруженные сдадут – так им Конгресс США новое поставит, куда лучше прежнего (опять прямая аналогия с ВОВ, с ленд-лизом).

Так что, как там ни беснуется Ольшанский, наш новоявленный Геббельс, требуя “идти вперед и бить врага в его логове” – я бы максимально умерил пыл. Стратегически Донбасс как стоял плохо, так и стоит: у них там 4-5 млн. населения против 35 млн. в “остальной” Украине. Плюс за Киевом маячит военная поддержка США.

То, как Ольшанский упирает на “бесподобные боевые качества наших кадровых военных” – во-первых, крайне сомнительно само по себе, а во-вторых, опять же прямое повторение тезисов гитлеровской пропаганды. Ну да, в боевом отношении немецким солдатам не было равных, офицеры были умны и инициативны – а толку? Задавили их массой и лендлизовскими “студебеккерами”. Плюс, конечно, фирменные славянские безразличие к смерти и стойкость.

Поэтому – к черту все эти “победы”! Замиряться быстро и не особо торгуясь. Мариуполь – не нужен, никакие “коридоры” – не нужны. Главное в любой войне – уметь вовремя из нее выйти (2015).

ПРИЛОЖЕНИЕ. “Котлы” и разгромы СА в 1941-1942 гг.

1941.

Белостокский и минский “котлы”: окружены и уничтожены более 20 советских дивизий, из них 6 танковых, 324 тыс. чел. взяты в плен.

Уманский котел – 24 дивизии (2 армии) Советской армии окружены 13 (тринадцатью!) дивизиями вермахта. Уничтожены, в плен попало 100 тыс. человек.

Рославль – окружено 50 тыс., 35 тыс. взято в плен.

Киевский котел – окружены и уничтожены 44 дивизии (три армии), потери – 615 тыс. человек.

Вяземский котел (один из крупнейших в истории войн): окружены 37 дивизий – более 1 млн. солдат и офицеров, 660 тыс. из них немцы взяли в плен, также захватили 5000 орудий, 1200 танков.

Брянский котел: окружены три армии, 27 дивизий, 2 танковые бригады, 19 артиллерийских полков РГК, взято в плен около 500 тыс.

Бердянский (азовский) котел: окружена 1 армия, 100 тыс. бойцов, 65 тыс. взято в плен.

1942.

Вяземская наступательная операция Советской армии, февраль: цели не достигнуты, потери Калининского фронта – 341 тыс. чел.

Керченско-феодосийская операция советских войск: полный провал, потеря всей тяжелой техники и вооружения, общие потери – 330 тыс чел.

Битва за Севастополь: потери около 300 тыс. солдат и матросов, Севастополь взят немцами, 95 тыс. чел. бросили без поддержки (вывезя все высшее командование), они сдались в плен.

Провал Харьковского наступления Советской армии: 27 дивизий и 14 танковых бригад разгромлены, потери – 280 тыс. чел., 200 тыс. взято в плен, немцы захватили 2026 орудий и 1250 танков.

Июль 1942 года (удары вермахта на Ростов, Воронеж, Ворошиловград), общие итоги: более полумиллиона человек – потери СА, из них 80 тыс. пленными, 2,5 тыс. танков, 13 тыс. орудий и минометов, 783 самолета. Немцы захватили Ростов, весь Донбасс, Воронеж, их потери – 91 тыс. чел.

Ну и т.д.