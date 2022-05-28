 

Мнение: Независимость

28.05.2022, 2:10, Разное
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Украинская православная церковь объявила о своей независимости от Московского патриархата и выразила полное несогласие с позицией патриарха Кирилла по поводу конфликта на территории Украины.

Собственно, а что ей оставалось делать? Выбор был вполне очевидным: сохранять даже видимую лояльность Москве в сложившейся ситуации было самоубийством, по крайней мере в вопросах статуса. Да и вряд ли среди тех, кто еще сохранял приверженность УПЦ, можно сейчас найти сторонников Москвы. В практическом плане решение УПЦ, наверное, мало что изменит — конкуренты не упустят момент добить упавшего. Единственный вариант — это пойти на слияние православных церквей на территории Украины и создание некой единой структуры, где нынешняя УПЦ, скорее, будет падчерицей.

В любом случае эта страница отношений тоже закрыта. Как и большинство других. Теперь на одно-два поколения вперед вражда и ненависть будут определять отношения между Россией и Украиной на экзистенциальном уровне. Возможно, и дольше. А может, и навсегда. То есть, с земного шара мы, понятно, никуда не денемся, географически мы будем соседями, но и только. Причем, скорее, не слишком добрыми.

Поразительно, конечно, как при правлении всего лишь одного человека удалось разрушить то, что создавалось столетиями. Тут, несомненно, должен наличествовать талант. Крайне специфический, но даже если просто все пустить на самотек, такое со страной сделать за столь короткий срок просто не получится. Тут нужна упорная и системная работа, буквально на износ.

Источник: Эль Мюрид



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