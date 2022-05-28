 

ЦБ России ограничил снятие наличных части клиентов банков UniCredit и Intesa

28.05.2022, 2:01, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

ЦБ ввел ограничения для физлиц и юрлиц из Италии, имеющих счета в российских подразделениях банков UniCredit и Intesa, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Центробанк РФ разослал письма, в которых утверждается, что итальянские физические и юридические лица, имеющие счета в российских подразделениях UniCredit и Intesa, не могут снимать средства без разрешения «местного руководства», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

По этим данным, итальянским гражданам и компаниям запретят открывать новые счета.

Регулятор, отметило агентство, ограничил размер денежных переводов, в том числе консульские операции, для счетов, на которых находится от 100 тыс. евро.

Исключение делается для граждан Италии с видом на жительство в России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09.20 / Красноярского бизнесмена Быкова заподозрили в подстрекательстве к убийству

29.08.21 / “Сексуальная и счастливая”, “Мисс Совершенство”. Жена Кличко показала свои фото, которые “никто никогда не видел”

23.12.20 / Завершено строительство сухопутной части «Северного потока – 2»

26.11.20 / Главред “Фактов” Швец: В гостинице стоял графин с водой. В кармане я нашел несколько леденцов и одну печеньку. И этого мне хватило на три или четыре дня

19.02.22 / BFM TV – Брижит Макрон встретится в суде с обидчицами, назвавшими её трансгендером

04.10.21 / Убийство шестилетней девочки в Харьковской области. Прокуратура просит применить к подозреваемому “воспитательные меры”

23.08.20 / Опубликован тизер электрического грузовика GMC Hummer 2022

22.09.21 / “Это не имитация и не запугивание, когда автоматной очередью прорезается авто”. Венедиктова рассказала о версиях и экспертизах в расследовании покушения на Шефира

25.01.21 / В РФ начались продажи кроссовера Aston Martin DBX

03.12.21 / Китайский Huawei представил в РФ детские смарт-часы Watch Kids 4 Pro

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика