ЦБ России ограничил снятие наличных части клиентов банков UniCredit и Intesa

ЦБ ввел ограничения для физлиц и юрлиц из Италии, имеющих счета в российских подразделениях банков UniCredit и Intesa, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Центробанк РФ разослал письма, в которых утверждается, что итальянские физические и юридические лица, имеющие счета в российских подразделениях UniCredit и Intesa, не могут снимать средства без разрешения «местного руководства», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

По этим данным, итальянским гражданам и компаниям запретят открывать новые счета.

Регулятор, отметило агентство, ограничил размер денежных переводов, в том числе консульские операции, для счетов, на которых находится от 100 тыс. евро.

Исключение делается для граждан Италии с видом на жительство в России.

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